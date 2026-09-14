David Torres 14 SEP 2026 - 13:54h.

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ValenciaEl Valencia CF informó de que el entrenador del filial, Óscar Sánchez, se hace cargo del equipo de manera provisional y que comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo tras cargarse a Carlos Corberán. El murciano se enfrentará este martes al Deportivo Alavés y lo está viviendo: Pues con bastante normalidad. Cuando trabajas en la Academia del Valencia CF puedes empezar en el juvenil, evolucionar y llegar al Mestalla. Ahora se ha dado una circunstancia en la que se me ha requerido para estar en el primer equipo y voy a intentar ayudar donde toque".

Además, Óscar Sánchez ha contestado las siguientes cuestiones:

¿Qué se toca en un día de trabajo para que el equipo vuelva a competir y sumar puntos? Más allá de lo táctico, ¿en qué se ha focalizado el trabajo?

Cuando vienes de perder partidos, aparte de los aspectos tácticos, es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo y buenos chicos. Les he visto con muchas ganas de revertir la situación, ganar partidos y darle alegrías al valencianismo.

Hay que llegarles, hacerles ver la responsabilidad que tienen, que son buenos y que son capaces de hacerlo, como lo han hecho otras veces.

¿Qué vestuario se ha encontrado después de todo lo que ha ocurrido y de la salida de la dirección deportiva y el entrenador?

Bastante bien. Hay tristeza porque los resultados no van bien y porque han estado con un cuerpo técnico con el que muchos han compartido mucho tiempo. Eso te apena.

Pero he visto un vestuario con muchas ganas de revertir la situación. El recibimiento a los que hemos estado hoy ha sido muy bueno y han sido muy receptivos a lo que queríamos.

Veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan ese hambre. Les he intentado transmitir en muchos momentos que había que controlarlos porque les veo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y estoy convencido de que lo vamos a hacer.

Apuesta por la Academia

¿Cuánta mano va a echar de jugadores de la Academia? ¿Cuántos podemos esperar en la convocatoria o incluso en el once titular?

Para mí todos los jugadores cuentan igual, tanto los del primer equipo como los que están en Mestalla. Los que me conocen ya saben que no mido mucho la edad. Igual que no miro la edad para hacer jugar a un chaval joven, tampoco lo hago si un jugador tiene más edad y merece jugar o consideramos que es la mejor opción para mañana ir a Mendizorroza y ganar.

Va a haber jugadores de la Academia convocados. Valoraremos quiénes son la mejor opción, tanto para el once como para ayudarnos después desde el banquillo, ya sean de la Academia o del primer equipo.

Ya tuvo la ocasión de enfrentarse a un equipo de Primera División en Copa con el Orihuela. Ahora le llega el turno de hacerlo frente a un equipo de Primera en Liga. ¿Es otro paso más, con ilusión y también responsabilidad?

La responsabilidad la tengo igual dirigiendo al Mestalla que al primer equipo, porque me tomo la vida de una manera responsable con cualquier cosa que haga. Evidentemente, aquí hay muchos sentimientos y esa responsabilidad quizá pueda parecer mayor, pero como me la tomo siempre al máximo, no va a variar mucho ese grado de responsabilidad. Y la ilusión es inmensa. Es una ilusión enorme venir aquí, estar con el Valencia y con el primer equipo. Quiero transmitir esa ilusión que tengo a todo el mundo.

Creo que la afición también va a ilusionarse y hay que generar situaciones positivas. Eso parte también de nosotros, de cambiarlo nosotros con resultados. Estoy convencido de que, en esos estados de ánimo y en un deporte tan pasional como el fútbol, depende de nosotros que cambie el estado de ánimo de la gente. En eso están los jugadores y vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos.

¿Qué vestuario se ha encontrado?

¿Crees que al vestuario le falta precisamente ilusión y que hay que recuperarla?

Les he visto con mucha ilusión y mucha pasión. Eso, como he dicho, es básico para revertir situaciones. Está en nuestra mano y en la de los jugadores hacer las cosas bien. Estoy convencido de que, si hacen las cosas bien y la afición del Valencia ve a un equipo reconocible y con ilusión, se va a volver a enganchar todo el mundo.

Yo he venido aquí a Valencia siendo jugador y he vivido Mestalla. Cuando está encendido, gana partidos. Cuando vienes aquí sabes que la gente aprieta. Eso es lo que hay que transmitir y hay que volver a engancharnos todos.

¿Qué Valencia CF se ha encontrado?

El equipo hacía cosas bien. Evidentemente, cuando llegas a un punto de 15 partidos sin ganar, por algo es. Muchas veces es por situaciones de partido o situaciones puntuales que te pueden cambiar. Otras, evidentemente, porque no se hacían las cosas bien. Pero creo que el equipo tiene potencial. Cuando las cosas van mal tendemos a ver un poco todo lo malo, pero esta plantilla tiene capacidad de sobra para hacer las cosas bien. Todos y cada uno de ellos, en otros contextos o en otras situaciones, lo han hecho bien. Por lo tanto, la capacidad la tienen y solo hay que ayudarles a sacar todo ese potencial.

¿Cómo se entra psicológicamente en el vestuario en una situación así? ¿Cómo va a intentar reactivar a los jugadores y afrontar la presión de jugar en Vitoria?

De una forma natural. Siendo claro y asumiendo la situación en la que está el equipo. Hay que asumir que el equipo tiene que dar un paso adelante y sumar puntos, que hay que hacer más goles, encajar menos y competir. Hay que ir a Vitoria contra un rival que está muy bien y que aprieta mucho en su campo.

El equipo tiene capacidad para ir a Vitoria, hacer un gran partido y ganar. Esa es nuestra intención. eldesmarque.com

Yo lo he vivido y sé lo que es Mendizorroza. Hay que luchar contra esos impedimentos. Lo que tiene que hacer el equipo es tener confianza, tener fe, competir, ir allí y hacer bien las cosas.

El equipo tiene capacidad para ir a Vitoria, hacer un gran partido y ganar. Esa es nuestra intención.

¿Cuánto tiempo crees que tardará el Valencia en cambiar el chip y recuperar esa competitividad?

Antes no sé el grado que había. Yo te voy a hablar a partir de hoy y hoy les he visto con ese grado de pasión, de ilusión y de querer hacer las cosas bien y revertir la situación. ¿Hasta cuándo va a durar? Estoy convencido, por lo que he visto, de que es un vestuario responsabilizado y que no va a ser solo de hoy o de mañana. Se va a alargar. Esa es nuestra idea de transmitírselo. Les he visto así y saben que tienen la responsabilidad de querer ganar y revertir la situación.

Estoy convencido de que, en cuanto empiecen a salir los resultados, que van a llegar pronto, esa ilusión de ver que están haciendo las cosas y que repercute también en un resultado positivo les va a venir muy bien.

El equipo tiene problemas fuera de casa. ¿Lo ves capacitado para ganar en Vitoria?

El equipo está perfectamente capacitado para ir a Mendizorroza y competir muy bien contra un rival que sabemos que está haciendo las cosas bien. Lo va a poner difícil, pero nosotros también le vamos a poner las cosas difíciles al Alavés y vamos a competir. El equipo va a hacer un buen partido. Estoy seguro de que va a ir bien, de que van a ir con mucha energía y, como creen ellos y como les he visto hoy, como sé que son buenos jugadores, lo vamos a hacer.

¿Cuánto condiciona el rival en una situación así, con tan poco tiempo, y qué espera del Alavés?

Hay que jugar contra otro equipo y evidentemente tienes que adaptarte también a sus fortalezas y debilidades, verlas e intentar aprovecharlas sin perder tu identidad. Sabemos que el Alavés es un equipo que en casa se siente muy fuerte. Tiene dos puntas que, juegue quien juegue, te van a jugar directo. Son fuertes en las zonas de remate, sus laterales están siendo muy agresivos a nivel defensivo. Todo eso lo sabemos, pero desde nuestra identidad, desde nuestra manera de ver el juego y de querer ser protagonistas, tenemos que afrontarlo también con nuestras fortalezas, que las tenemos, y hacer un buen partido.