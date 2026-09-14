Así fue el último día de Gourlay y Corberán en Paterna

David Torres 14 SEP 2026 - 13:10h.

20 minutos, despedida de jugadores y empleados

Lim se lo carga todo otra vez: Ron Gourlay, Carlos Corberán y la secretaría técnica, despedidos

Compartir







ValenciaEl técnico Carlos Corberán, y su cuerpo técnico, y el directivo Ron Gourlay acudieron este lunes a la Ciudad Deportiva de Paterna para despedirse de la plantilla y el resto de empleados del Valencia un día después de ser despedidos como primer entrenador y consejero delegado de fútbol del club.

Ambos, junto con los miembros del equipo de trabajo de Gourlay, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, fueron destituidos este domingo por el club valencianista después de un arranque de temporada en el que el equipo solo ha sumado un punto en cinco jornadas que le ha llevado a ser colista.

El Valencia ha decidido iniciar una nueva etapa con Braulio Vázquez como director deportivo y, hasta que se anuncie el nuevo entrenador, el técnico del Valencia Mestalla, Óscar Sánchez, dirigirá de forma interina al equipo, lo que le llevará a estar a cargo del mismo en Mendizorroza ante el Alavés este martes.

20 minutos, antes del entrenamiento y no todos

La despedida fue breve, antes del entrenamiento. Carlos Corberán acudió, su cuerpo técnico también, así como Ron Gourlay, que fue con su chófer. Antes de las 10 horas de la mañana se había finiquitado su etapa en el club. Según ha podido saber ElDesmarque, las despedidas apenas duraron veinte minutos. Primero se marchó el técnico y después fue el ex CEO de fútbol quien abandonó las instalaciones de Paterna poniendo así fin a su etapa como empleados del Valencia CF.

Llegaron, en especial el mister, con cara seria, propia de la situación; pero transmitió, como hizo en su despedida, ánimos al grupo para que logren los objetivos. Y es que, al margen de los resultados, Carlos Corberán es valencianista de cuna y de ahí que en su adiós dijera: "No es un adiós cualquiera. Me despido de una historia y de un sentimiento"