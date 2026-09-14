María Trigo 14 SEP 2026 - 16:27h.

El entrenador del Alavés no ha ocultado el gran cariño que siente por el club che

Óscar Sánchez: "Me ha sorprendido el hambre que tienen los jugadores. Creen, quieren y lo van a hacer"

Compartir







El Deportivo Alavés es el próximo rival de un Valencia CF absolutamente en crisis. Se da la circunstancia de que el entrenador del cuadro vitoriano tiene corazón che. Se trata de Quique Sánchez Flores, que este lunes no se ha librado en rueda de prensa de la pregunta sobre qué opina de todo la que se ha liado en el cuadro valenciano con la destitución de Carlos Corberán y Ron Gourlay, así como con la llegada de Brauilio Vázquez para la dirección deportiva y el ascenso de Óscar Sánchez a la espera del fichaje de un nuevo entrenador.

Quique tiene una opinión clara

A pesar de que el entrenador del Alavés ha empezado sin quererse mojar mucho con el tema, ha terminado su respuesta enviándole un mensaje de cariño a todo el valencianismo: "Tengo una opinión formada y no voy a darla publicamente. Lo único que sí que digo es que como sabéis tengo un gran resperto y una gran historia de amor con el Valencia desde hace mucho tiempo, desde que era pequeño y, obviamente, respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, estoy con los valencianistas, estoy con los que sufren la situación que están viviendo".

"Yo ahora mismo soy babazorro y lo que quiero es el interés de mi equipo y que haga el mejor partido posible mañana y que podamos ganar", ha añadido Quique Sánchez Flores.