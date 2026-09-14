eldesmarque.com 14 SEP 2026 - 12:05h.

La afición tiene a sus preferidos entre todas las opciones y lanza alguna bastante imaginativa

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Tras confirmar a Braulio Vázquez como nuevo director deportivo, el Valencia CF anda a la caza de entrenador. Será el recién fichado responsable del área deportiva, evidentemente, quien escoja dentro de las posibilidades económicas del club, pero la lista es amplia y los nombres, potentes. No es un secreto que hay dos que destacan por encima del resto: Ernesto Valverde y Jagoba Arrasate. Sin embargo, las posibilidades son mucho más amplias, y es que el club necesita cubrir todos los espectros y varios escenarios por si el 'sí' de Peter Lim desde Indonesia se sucede o no para cerrar las operaciones. En lo que las negociaciones se establecen y el pontevedrés se pone a trabajar, la afición hace sus cábalas, y en El Chiringuito han salido a las calles de la ciudad del Turia para preguntar a sus aficionados.

En este sentido, hay mucho nostálgico de los nombres del pasado. Y es que Ernesto Valverde es uno de los favoritos de la gente, dado el grato recuerdo que dejó en Mestalla, aunque entonces era un Valencia CF muy diferente. También hay muchos aficionados que lanzan al aire el nombre de Marcelino García Toral, quien se desvinculó del Villarreal CF el pasado 30 de junio. Su regreso, más que una posibilidad, parece un anhelo lejano y mucho tendría que cambiar la película dentro del club como para que volviese a ser considerado para el puesto... o, mejor dicho, que él mismo lo considerase.

De entre los candidatos, y no tan candidatos, resuenan los nombres de Jagoba Arrasate, Rafa Benítez, Javier Aguirre o José Luis Mendilibar. Alguno incluso propone sus propios nombres, como el de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, o Álvaro Cervera, un hombre "de la casa" que ahora mismo se encuentra dirigiendo al CD Tenerife tras ascenderles desde Primera RFEF.

En el vídeo superior que encabeza la noticia puedes escuchar a los aficionados del Valencia CF opinando sobre la figura del próximo entrenador. Recueda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.