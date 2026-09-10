Cuatro bajas confirmadas en el Athletic Club para recibir al Elche

Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 21:03h.

Edin Terzic tiene varias bajas para recibir este sábado al Elche

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El Athletic Club afronta la quinta jornada de LaLiga con la intención de prolongar las buenas sensaciones que dejó ante el Atlético de Madrid, pero con una enfermería que sigue dando trabajo a Edin Terzic. El conjunto rojiblanco recibirá este sábado al Elche en San Mamés, en un encuentro al que llega con seis puntos después de cuatro jornadas y situado en la décima posición. Los de Terzic han ganado dos partidos y perdido otros dos, aunque llegan reforzados por el contundente 3-0 logrado ante el Atlético, un triunfo que confirmó el crecimiento de un equipo que está intentando adaptarse a las ideas de su nuevo entrenador.

Las cuatro bajas para Edin Terzic

Para este encuentro, el Athletic tiene cuatro bajas confirmadas por lesión. La principal ausencia en defensa vuelve a ser Dani Vivian, que continúa recuperándose de sus problemas en los aductores y todavía no ha podido debutar esta temporada. Tampoco estará Unai Egiluz, que continúa fuera de los terrenos de juego después de la grave lesión de rodilla que sufrió y que le mantiene en pleno proceso de recuperación. En el centro del campo faltará Peio Canales, que arrastra una lesión muscular moderada en el sóleo izquierdo desde comienzos de septiembre y continúa trabajando al margen del grupo. El cuarto nombre es Gorka Guruzeta, cuya baja se confirmó esta semana después de que las pruebas médicas detectasen una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha.

La buena noticia es que Beñat Prados ya está disponible después de superar sus molestias y haber reaparecido ante el Atlético, mientras que Álvaro Djaló y Nico Serrano han vuelto a trabajar con el grupo tras quedar fuera de los últimos planes. El Athletic afronta así un partido especialmente atractivo ante un Elche que llega en una situación muy diferente: los ilicitanos solo han sumado un punto de doce posibles y ocupan la decimonovena plaza.