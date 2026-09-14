Una se produjo en Jerez y la otra se evitó en Santander

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Fin de semana de disturbios en el fútbol español. La Policía ha tenido que intervenir en dos peleas entre grupos ultras, una de ellas en Santander y otra en Jerez de la Frontera. En la primera, la intervención previa evitó que se produjeran altercados; en la segunda, el enfrentamiento acabó con 12 detenidos, entre los que figura un menor de edad.

Pelea de ultras de Xerez CD y CD Badajoz

La más notoria se produjo en Jerez, en la previa del partido entre el Xerez CD y el CD Badajoz de Segunda RFEF. Los efectivos policiales fueron requeridos tras recibirse un aviso sobre una reyerta multitudinaria en la que habrían participado alrededor de una treintena de personas que portaban palos y otros objetos contundentes. Además, también se escucharon varias detonaciones.

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La pelea, producida en la Plaza Madre de Dios, se saldó con 12 detenidos, nueve de ellas procedentes de Badajoz y tres con domicilio en Jerez. Un grupo de las personas implicadas se refugió en el aparcamiento subterráneo de la plaza, lo que permitió a los agentes bordear el recinto e interceptar algunas personas e intervenir numerosos palos de madera, algunos con aparentes manchas de sangre, además de otros objetos contundentes, un tirachinas, material pirotécnico y sustancias estupefacientes.

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La Policía frustra una pelea entre ultras de Racing y Alavés

Al otro lado de la península, en Santander cerca de 130 ultras del Racing y el Deportivo Alavés habían quedado unas horas antes del encuentro, correspondiente a LaLiga EA Sports. La Policía estableció un dispositivo de vigilancia el pasado sábado por la mañana, cuando interceptó a varios grupos de seguidores de los dos equipos de camino al parque de La Teja, donde se iban a enfrentar.

A las 9:10 detectaron a unos 60 miembros de la Iraultza, que "se desplazaba de forma organizada y cohesionada y sus integrantes mostraban una actitud agresivas". Los integrantes de este grupo vestían mayoritariamente ropa deportiva oscura y algunos llevaban pasamontañas, protectores bucales, palos y guantes. Casi al mismo tiempo aparecieron unas 70 personas de Juventudes Verdiblancas, con una indumentaria similar, que se preparaban para desplazarse al parque.

Los agentes interceptaron a los dos grupos antes de que llegaran a encontrarse, evitando así que se produjeran incidentes.