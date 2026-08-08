Pepe Jiménez 08 AGO 2026 - 19:50h.

El Dépor emitió un comunicado tras lo ocurrido

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Una historia de las que nunca gustan contar. Poco menos de un centenar de aficionados ultras del Génoa italiano y el Dépor, protagonizaron este pasado viernes de madrugada una batalla campal en las calles genovesas con barras de acero, palos e incluso antorchas, según cuentan diferentes medios.

Como se pueden ver en los vídeos publicados en redes sociales, el temor se apoderó de las calles italianas durante muchos minutos debido a una larga persecución entre ultras que, además de gritar, lanzaban objetos contra sus rivales.

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Según cuenta un testigo en Il Secolo XIX, los ultras "llevaban antorchas y palos, llegaron a la Piazza delle Erbe sobre las 12:40 de la madrugada procedentes de San Donato. Eran unos sesenta, parecía una expedición punitiva. En cuanto aparecieron, cundió el pánico, la gente que estaba sentada allí empezó a gritar y a huir sin pagar. Los vecinos bajaron inmediatamente las persianas, dando cobijo al personal que estaba dentro. De hecho, la plaza fue evacuada incluso antes de que llegara la policía".

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"Fue una escena surrealista, parecía sacada de una película. Había cientos de turistas en la plaza , y no me imagino lo que dirán de la ciudad cuando regresen a casa. Si una escena así hubiera ocurrido dentro de un mes, cuando haya cientos de jóvenes en la calle, ¿cómo habría terminado? La ciudad no puede esperar más ; hay que hacer algo para garantizar la seguridad del centro histórico".

El propio Dépor ha querido rechazar lo sucedido y ha colgado hace escasos minutos un comunicado en su página web condenando los hechos y adelantando posibles sanciones.

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El comunicado del Dépor

"Ante las informaciones difundidas en las últimas horas sobre los incidentes ocurridos en Génova, en los que se habrían visto involucrados un grupo de individuos desplazados a la ciudad con motivo del encuentro disputado por el RC Deportivo, el Club quiere manifestar su condena firme y absoluta de cualquier acto de violencia, intimidación o alteración del orden público.

Este tipo de comportamientos no representan los valores del RC Deportivo ni al deportivismo, y resultan contrarios a los principios de respeto, convivencia y responsabilidad que esta institución defiende dentro y fuera de los estadios.El Club se encuentra recabando información sobre lo sucedido y permanecerá en contacto con las autoridades y organismos competentes para colaborar en todo aquello que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En caso de confirmarse la participación de personas vinculadas al entorno del RC Deportivo, el Club valorará, en el marco de la legalidad y de sus competencias, la adopción de las medidas que correspondan.

El RC Deportivo reitera su compromiso con un fútbol basado en el respeto y la convivencia, y traslada que cualquier manifestación de violencia es incompatible con los valores de esta institución".