Alberto Bravo 07 MAY 2026 - 14:59h.

Solicita multas de 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año

La UEFA multa al Celta por el lanzamiento de objetos y bengalas en Lyon

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VigoLa Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha anunciado este jueves la solicitud de fuertes sanciones a los ultras del Celta de Vigo y Olympique de Lyon que protagonizaron una pelea durante la visita del cuadro francés a la ciudad olívica por la disputa de los octavos de final de la Europa League. Unos hechos condenados por el club de manera inmediata.

La multitudinaria pelea se produjo en pleno centro de Vigo, en la Rúa Areal. Fue en la entrada de un conocido local de hostelería de la ciudad, el 20th Century Rock. Según fuentes policiales, unos cincuenta ultras locales llegaron al lugar de los hechos con la cara tapada y portando palos y tubos. De todos ellos fueron identificados una docena por la Policía Nacional.

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Antiviolencia solicita multas de 5.000 euros y un año de prohibición de acceso a recintos deportivos para estos doce aficionados a los que se les acusa de participar en esta multitudinaria refriega entre ultras celestes y franceses en la noche del pasado 11 de marzo.

Tal como recoge Europa Press en dicha intervención los agentes interceptaron 14 mangos de madera, ocho tubos de PVC de unos 90 centímetros, pasamontañas, protectores bucales y pegatinas de ambos grupos. En la pelea se produjeron importantes desperfectos en el local donde se refugiaron los ultras franceses.

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Esta pelea se saldó con tres heridos, dos de ellos aficionados franceses. Estos sufrieron distintas lesiones en la cabeza. Todos ellos fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde fueron atendidos por los facultativos del Sergas

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Además la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte también ha propuesto la prohibición de entrar a recintos deportivos durante cinco años que encontraron en el estadio de Balaídos de manera irregular al tener una sanción vigente que le impedía el acceso al mismo por una infracción anterior.