Redacción Zaragoza 23 MAY 2026 - 17:14h.

Tres ultras del Celta, detenidos por atacar un bar en el que se encontraban aficionados del Lyon en Vigo

La Policía Nacional detalló que el encuentro fue declarado de alto riesgo

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a seis jóvenes, dos de ellos menores, todos seguidores ultras del Real Valladolid, por su participación en una riña tumultuaria con seguidores radicales del Real Zaragoza, tras el partido que enfrentó a ambos clubes en el José Zorrilla y en la que una menor ajena a los hechos resultó herida.

En un comunicado, la Policía Nacional detalló este sábado que el encuentro fue declarado de alto riesgo por parte de la Comisión Anti violencia, por lo que se estableció un dispositivo policial acorde a esas circunstancias.

Fue a la finalización del encuentro, mientras se estaba desalojando el estadio, cuando hubo un enfrentamiento en los aledaños, frente a la zona de seguridad donde permanecían estacionados los vehículos policiales de la Unidad de Intervención Policial, entre seguidores radicales del Real Valladolid y del grupo radical de aficionados del Real Zaragoza, “Ligallos”.

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La actuación de los agentes

Inmediatamente agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción disolvieron el enfrentamiento poniendo a ambas partes en fuga a la carrera. Gracias a la colaboración ciudadana, se identificó a varios de los participantes en dicha pelea, seguidores de ambos equipos, en las inmediaciones del estadio.

A todos los identificados se les informó de que iban a ser propuestos para sanción por la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo que les puede acarrear una sanción administrativa con una cuantiosa cuantía económica y/o la prohibición de acceder a estadios deportivos.

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A consecuencia de la pelea, una menor que se encontraba acompañada de su padre, y que nada tenían que ver con lo ocurrido, recibió una pedrada en la zona del gemelo en la pierna izquierda, por la que fue asistida in situ por un indicativo sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Río Hortega.

También, dos de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron disolviendo la pelea requirieron asistencia sanitaria por distintos traumatismos y golpes. Asimismo, al día siguiente presentó denuncia en dependencias de la Policía Nacional, el conductor habitual de un turismo que había estado estacionado en la Avda. Mundial 82 y que, por lanzamientos de piedras durante la pelea, presentaba fractura de la luna delantera, y golpes en el techo, el portón trasero y paragolpes traseros, sin poder precisar todavía el importe de los daños ocasionados.

Por ello, la Policía Nacional procedió a la detención de seis jóvenes, que tras ser oídos en declaración en dependencias policiales quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.