Los millones a los que el Dépor renuncia tras las dos ofertas por Yeremay Hernández

Juan Pérez 06 AGO 2026 - 08:52h.

El Hull City ha subido el listón con respecto a la última tentativa desde Portugal

Yeremay Hernández sigue al alza: un nuevo pretendiente irrumpe desde Italia

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El paso de las horas en el mercado de fichajes deja tantos detalles en el Dépor como tensión hay en la afición sobre las tentativas de algunos equipos de Europa por Yeremay Hernández en la cuenta atrás del inicio liguero. A la sonada propuesta del Sporting de Portugal ahora llega una del Hull City con cifra exacta junto al interés del Borussia Dortmund, un pack de millones que por ahora pasa por el escaparate coruñés

El peso de la cláusula de Yeremay tras el ascenso es un nuevo sostén para el Deportivo de la Coruña y a la vez un muro para endurecer las negociaciones alrededor del canario. Aunque la realidad es que por ahora ese término no existe, porque desde la dirección deportiva comandada por Fernando Soriano todavía no se han sentado a manejar ofertas más allá de verlas pasar por delante lejos de las pretensiones ideales.

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El periodista italiano Gianluigi Longari ha confirmado en las últimas horas que la propuesta del Hull City rondaba los 33 millones de euros, algo más que las últimas informaciones venidas de Portugal. Hace unos días era el propio Matteo Moretto el que confirmaba una propuesta del Sporting de Portugal de 25 millones fijos más cinco en objetivos, dos titulares que se caen por su propio peso por la negativa actual a vender al jugador.

En las últimas semanas la confirmación del propio Massimo Benassi del aumento de la cláusula de rescisión de Yeremay es un plus tranquilizador para ver al canario en la élite por primera vez. No hay cifra exacta, pero el máximo mandatario deportivista habló de una subida a una cifra que está entre los 100 y los 150 millones, algo muy lejano a las propuestas actuales.

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Con el Atalanta también interesado y varias semanas por delante, las acometidas del mercado de fichajes dejan entrever que si hay movimientos importantes, algunos de los equipos mencionados pueden volver a por Yeremay. La cuestión está en la necesidad actual después de crear un equipo ilusionante para Primera División, la cifra recibida o el manejo de la situación a sabiendas de que esos números aparecen sin que el extremo haya debutado todavía ante los grandes. Bendito nubarrón tras un ascenso soñado desde hace años.