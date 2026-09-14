Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 18:23h.

El futbolista de Etxauri hizo 'clic' en una noche copera

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Aihen Muñoz ha vivido un verano extraño. Tras contar con propuestas para abandonar San Sebastián, como el conocido interés de Osasuna, el lateral izquierdo apostó por cumplir su contrato en la Real Sociedad. Al jugador de Etxauri nadie le ha regalado nada, y aunque conoce de sobra su rol secundario con Pellegrino Matarazzo, no tira la toalla.

A sus 29 años, el futbolista txuri urdin ha vivido muchos momentos con la camiseta donostiarra, aunque en su charla con el podcast Los Fulanos, Aihen Muñoz pone el foco en el peor de todos. El lateral casi deja el fútbol.

Aihen Muñoz se sincera sobre su peor momento en la Real Sociedad

En una confesión muy personal, el jugador txuri urdin lanza la vista atrás, concretamente al 19 de diciembre de 2019. Aquella noche, la Real Sociedad se medía al CD Becerril en la primera ronda de la Copa del Rey y el lateral llegaba en un momento mental muy inestable. Así lo explicó el propio Aihen Muñoz: "Ese partido me daba mucho vértigo porque llevaba varios meses pensando muy mal, sin querer exponerme a toda esa gente que hay detrás del mundo del fútbol, y ese partido para mí era un infierno jugarlo. Si ese partido lo jugaba mal contra un equipo de categoría inferior, pues qué se diría de mí. Ahí rompí, me fui a casa de unos amigos la noche anterior a llorar, a decirles que no quería seguir en esto y que quería estudiar una carrera. Cualquier cosa que no fuera seguir expuesto a una vida que es como un tren de alta velocidad. No sabía gestionarlo. Ese momento fue el punto de inflexión que me ayudó a tirar para arriba, pero si es verdad que fue muy duro porque yo no quería enfrentarme a ese partido contra el Becerril".

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La presión que sintió el futbolista fue bestial y solo pudo pensar en las consecuencias que le traería realizar un mal encuentro: "Recuerdo la noche anterior que tenía un pánico escénico... encima era un partido con lluvia, barro... a saber qué pasaba por mi cabeza en ese momento. Ese día sentía que, si la cagaba y fallaba contra un equipo de seis categorías menos, pues ya iba a ser como la tumba para mí".

Aihen Muñoz cerró el capítulo recordando los problemas de salud que sufrió, los cuales le llevaron a plantearse su carrera deportiva: "Recuerdo que jugaba mucho a estar seguro, no estaba suelto porque llevaba meses sufriendo con taquicardias, herpes en la boca... mi cuerpo ya estaba pidiendo auxilio. Durante el partido me olvidé, ves que ganas y todo sigue su cauce".