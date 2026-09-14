Juan Pérez 14 SEP 2026 - 17:23h.

El actual tercer lateral izquierdo puede salir antes de llegar al verano de 2027

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La aparición de Jorge Mendes en Barcelona este mismo lunes coincide con el resalto informativo sobre el nuevo interés del Liverpool en hacerse con los servicios de Alejandro Balde. La presencia de Xavi Espart como una de las grandes revelaciones del principio de temporada deja ensombrecido los últimos años del catalán de de 22 años, consciente de su situación y ojeado por el Liverpool de Andoni Iraola.

La ausencia de minutos y ofertas para el lateral español del conjunto blaugrana pesa cada vez más tanto en el entorno del jugador al tiempo que activa alguna de las ventanas más interesantes del mercado de fichajes. Ahora la situación ha cambiado. El refuerzo de las primeras cinco jornadas, y la reordenación de gastos capitales de los grandes clubes dejan en Anfield la sensación de que Balde puede ser una gran opción para los reds tal y como confirma el diario Sport.

Xavi Espart parece haber tomado el carril diestro a pesar de tener como referencia el derecho y Joao Cancelo también le tine ganada la batalla, por lo que la presión de Balde y de los clubes interesados será fundamental. El lateral tiene contrato hasta 2028 y tiene una cláusula de 1.000 millones de euros, pero la lógica del mercado puede acercar la negociación a unos 40 millones si no cambia nada en el transcurso de la temporada.

Kerkez y Tsimikas son las dos piezas actuales de Iraola, y no hay nada sobre la mesa, pero la necesidad del jugador para avanzar en su carrera y la del FC Barcelona deben ser las mismas. Si Balde no juega, llevar la venta al verano de 2027 puede ser peligroso por lo que significa poner en el mercado a un jugador en su último año de contrato, porque la cifra de venta va a bajar considerablemente así como el apetito competitivo y el valor del jugador si se lleva un año sin apenas tener minutos.

La mejor señal para el Barça es que Jorge Mendes es el representante de Balde, lo que asegura una gestión eficiente a sabiendas de cómo se maneja el portugués en los asuntos con el conjunto culé en el mercado.