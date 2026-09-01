La compleja situación de Alejandro Balde: últimas horas para salir del FC Barcelona y ni una oferta

Fran Fuentes 01 SEP 2026 - 10:53h.

El lateral, a quien Flick no veía "100% centrado en el equipo", no ha recibido ni una sola propuesta para salir.

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El reloj juega en contra de Alejandro Balde. El lateral, que decidió salir del FC Barcelona después de que Hansi Flick le dijera que no le veía 100% centrado en el equipo, consideró que lo mejor para su carrera era abandonar el conjunto barcelonista. Sin embargo, a falta de escasas horas para que se cierre el mercado de fichajes (lo hace incluso antes en otras ligas), no hay ninguna propuesta sobre la mesa susceptible de ser aceptada por la dirección deportiva que encabeza Deco. Entretanto, el jugador sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Así lo adelanta el diario AS, quien afirma que no han llegado propuestas firmes para tratar de llevarse al lateral de 22 años. En este sentido, hace unos días se habló del sondeo del Manchester United, quien, aunque en principio pretendía un traspaso, posteriormente deslizó la posibilidad de buscar una cesión con opción de compra. Una vía que, si bien no descartaba el conjunto barcelonista en aquel momento (mucho menos lo haría ahora), no era lo que Deco y Hansi Flick tenían en mente. Para ellos, lo ideal era una venta, habiendo tasado al jugador entre los 40 o 50 millones de euros, y poder reinvertir ese dinero en un central izquierdo o, en su defecto, en el fichaje de Julián Álvarez. Sin embargo, parece que no llegará ni lo uno, ni lo otro.

Alejandro Balde, la tercera (e incluso cuarta) opción de Hansi Flick en el lateral izquierdo

De este modo, a Alejandro Balde también se le plantea una difícil situación. Y es que, en este momento, es plenamente consciente de que es la tercera opción, quizá incluso cuarta, para el lateral izquierdo del FC Barcelona, teniendo en cuenta el regreso de Joao Cancelo, la irrupción de Xavi Espart y que Hansi Flick puede devolver puntualmente a Gerard Martín al lateral, dado que tiene más opciones en el eje de la zaga, como Andreas Christensen, Pau Cubarsí o Eric García.

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De este modo, al FC Barcelona se le enquista otra salida. Al igual que con Marc Casadó, sus elevados salarios se postulan como obstáculos para buscar una salida en los últimos compases del mercado de fichajes. No son pocos los clubes que tienen ya sus plantillas cerradas, y los huecos que quedan, a todas luces, tienen un difícil encaje para el límite salarial de los clubes.