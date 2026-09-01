El motivo que lleva a Marc Casadó a preferir el Bayer Leverkusen para salir del Barcelona

Celia Pérez 01 SEP 2026 - 09:31h.

El futbolista no entra en los planes de Hansi Flick

Compartir







El FC Barcelona llega al último día de mercado pendiente de nombres propios como el de Marc Casadó. Después de todo un verano en la rampa de salida, el futuro del jugador parece estar lejos de la Ciudad Condal desde hace semanas. El futbolista catalán no cuenta para Flick y buena muestra de ello es que se ha quedado fuera de las convocatorias en los tres primeros partidos del equipo este inicio de temporada. Las horas apremian y Deco busca una solución a su situación.

En este escenario, a Marc no le han faltado los pretendientes. Desde Arabia Saudí o equipos turcos, a Inglaterra, Italia y Alemania. De hecho incluso se apuntó al interés de Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y Al-Ittihad, dos opciones que nunca han estado en su cabeza. Según cuenta el diario Sport, el futbolista siempre ha tenido claro que su futuro pasa por continuar en el fútbol europeo y ahí tiene un gran favorito: el Bayer Leverkusen.

Y, ¿por qué el Bayer? Pues la citada fuente cuenta que es clave para Marc Casadó la presencia de Carles Martínez. El que fuera entrenador en La Masia, con el que coincidió en el primer año, es fundamental para que el futbolista se incline por el conjunto alemán. El poder competir en la Bundesliga y hacerlo de la mano de un técnico que conoce tan bien pesa bastante en la balanza del jugador.

La posible salida de Robert Andrich del Bayer abre la posibilidad de que Casadó pueda recalar en el conjunto alemán. Por lo que la posibilidad de volver a estar junto a Carles Martínez pasa por la salida del capitán del equipo

Casadó perdió protagonismo la pasada temporada después de haber irrumpido con fuerza en el primer equipo e incluso debutar con la selección española absoluta y ahora busca un nuevo destino.