Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 23:50h.

La explicación es unánime, pese a lo que muchos entienden con los rebotes

El enfado de la afición donostiarra tras el VAR que expulsó a Jon Martín: "Atraco de libro"

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El partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid estaba siendo muy igualado. Sin embargo, la balanza se venció hacia uno de los dos lados en el minuto 84, en el que el árbitro principal, Juan Martínez Munuera, señaló un penalti por manos de Job Ochieng. Una jugada cargada de polémica y que enfadó mucho a los futbolistas txuri urdines, ya que, tal y como se ve en las diversas repeticiones, el balón le da en el brazo pero le viene rebotado desde la pantorrilla. No obstante, pese a las constantes insistencias de Álex Remiro, el colegiado del encuentro ratificó la pena máxima a instancias del VAR.

Esta decisión estuvo cargada de polémica, ya que en el imaginario colectivo se mantiene la certeza de que, si viene de rebote de su propio cuerpo, no era punible porque no tenía pie a jugar el balón. Sin embargo, los expertos arbitrales han opinado sobre dicha acción, y todos ellos han coincidido en lo mismo: está bien arbitrado.

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En primer lugar, recogemos la opinión de Mr. Asubío, experto arbitral de ElDesmarque. Nuestro colaborador afirma que esta situación se debe castigar. Además, explica que, para que no sea penalti, "estas acciones no son punibles cuando el futbolista juega el balón, no cuando le rebota en su cuerpo y luego le va a la mano/brazo en posición de punibilidad".

Coincide con su criterio ArchivoVAR, quien, además, ofrece en una imagen qué manos de este tipo se deben castigar y cuáles no. Y esta jugada la enmarca como penalti, ya que el rebote del balón en el muslo de Job Ochieng, interpretan, apenas cambia la trayectoria del balón antes de que le dé en la mano.

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Mucho más escueto es Pável Fernández, experto arbitral de Radio Marca, quien, simplemente, asevera que "es penalti", coincidiendo con el resto de expertos arbitrales.