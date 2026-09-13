Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Atlético de Madrid hoy, jornada 5 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 19:57h.

Rotaciones por parte de Matarazzo; Simeone, sin Julián Álvarez

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Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido correspondiente a la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro en el que los de Pellegrino Matarazzo llegan con algunas dudas, mientras que en el bando de Diego Pablo Simeone la certeza es que no estará Julián Álvarez debido a unas molestias. Pese a todo, ambos equipos salen con onces plenamente reconocibles para el partido que cierra la jornada dominical en nuestro fútbol. Vamos con las alineaciones confirmadas del encuentro.

En la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo apuesta por Álex Remiro en portería, después de haber alineado el pasado fin de semana a Unai Marrero frente al Elche CF. Como pareja de centrales, ante la ausencia de Igor Zubeldia y de Jon Martín, el técnico apuesta por Luken Beitia y Mamadou Sarr serán los titulares, con Jon Aramburu en el lateral derecho y Sergio Gómez cerrando la defensa en el perfil izquierdo.

Ya en el centro del campo, Matarazzo mantiene a su doble pivote de confianza, compuesto por Carlos Soler y Yangel Herrera. En los extremos, Gonçalo Guedes estará en la banda derecha, Ander Barrenetxea jugará por la izquierda y Luka Sucic estará por detrás del delantero centro, que será Mikel Oyarzabal.

De este modo, el once de la Real Sociedad será: Remiro; Aramburu, Beitia, Sarr, Sergio Gómez; Carlos Soler, Herrera; Barrene, Sucic, Guedes y Oyarzabal.

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En el Atlético de Madrid surgen varias dudas respecto a la posición de algunos jugadores. Entre la baja de Pablo Barrios por lesión y el perfil de los jugadores, surgen ciertas dudas. Nosotros apostaremos por algo parecido a un 1-4-4-2, con Jan Oblak en portería. La pareja de centrales sería Cuti Romero y David Hancko, con Marc Pubill en el lateral derecho y Álex Grimaldo en el izquierdo. En el centro del campo, ante la ausencia de otros jugadores, participaría Marcos Llorente junto a Morten Hjulmand, con Giuliano Simeone en la banda derecha y, posiblemente, Álex Baena en la izquierda.

La pareja de delanteros sería la formada por Kang In Lee y Ademola Lookman.

De este modo, la apuesta del Atlético de Madrid para medirse a la Real Sociedad sería: Oblak; Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Hjulmand, Baena; Kang In Lee, Lookman.