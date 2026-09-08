Juan Pérez 08 SEP 2026 - 16:40h.

El corte, más que la mano, fundamental para una roja que encendió a la Real Sociedad

El uno por uno de la Real Sociedad ante el Elche, con tres suspensos y un sobresaliente

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El sabor amargo de la victoria de la Real Sociedad ante el Elche tras el control absoluto del encuentro hasta el minuto 61, pasa por la presencia del VAR en la sonada tarjeta roja a Jon Martín por una mano con un debate abierto. Lo que parecía el 0-3 de Sucic, se convirtió en un gol anulado y en una revisión con expulsión que a punto estuvo de dejar al conjunto de Pellegrino Matarazzo sin los tres puntos de no ser por un agónico final.

La hinchada txuri-urdin no sale de su asombro tras la revisión del VAR en la jugada donde Jon Martín saca la mano ante Fer Niño, un lance que acaba con el central fuera del partido. La clave no es solo el toque del brazo "con posición antinatural", sino que la jugada podía tener continuidad tal y como pregunta el colegiado: "El balón parece que va al compañero de blanco, ¿verdad?". Ahí acaba todo.

La señalización desde el VAR de que el balón "parece que va a un compañero" es el foco principal para tomar la decisión porque esa mano en sí no conlleva tarjeta roja, pero la ocasión manifiesta tras el pase sí. Y la clave es que según los colegiados corta una ocasión manifiesta de gol, de ahí la colocación del plano táctico al árbitro principal "para valorar la repercusión táctica".

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Es la expulsión la que lo detona todo, pero los condicionantes dejan algo de tensión en el descubrimiento de todo lo que se dice en la sala hasta acompañar al colegiado principal a la expulsión. Sin entrar en ningún momento en el posible juego peligroso o en el verdadero contacto de Fer Niño para dirigir el balón, la duda de los colegiados ofrece una situación abierta que se debe tomar en cuestión de segundos.

La afición blanquiazul salta con reacciones como que "no es una ocasión manifiesta de gol", que "la función del VAR debería ser únicamente para mostrar imágenes al árbitro principal" o el condicionamiento al decir que es una potencial roja. Múltiples reacciones de enfado para un partido que posteriormente se ganó, con agonía, mientras las publicaciones oficiales de la RFEF muestran transparencia a la vez que agitan un debate lógico entre enfados de aficionados.