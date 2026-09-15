Rueda de prensa previa al Atlético de Madrid-Osasuna

Julián ha tenido que pedir ayuda para superar varias crisis

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este martes por sala de prensa en la previa del partido ante CA Osasuna, el primero en casa tras cuatro partidos consecutivos a domicilio. El técnico ha reaccionado con una sonrisa cuando le han preguntado por la indirecta de José Mourinho sobre los árbitros, ha pedido el Balón de Oro para Leo Messi y ha repasado la situación de Julián Álvarez, Obed Vargas y Jonathan David.

La sorpresa de Mourinho por los penaltis en semana de derbi: "Nada que comentar".

Unidad tras cuatro partidos fuera: "Necesitamos hacer un partido importante, contra un rival que tiene las mismas necesidades de sumar. Necesitamos a nuestra gente, venimos de esfuerzos muy grandes, necesitamos esa energía del estadio y que los chicos la transformen. Vamos a necesitar de nuestra gente, esperamos encontrar el escenario que siempre hemos tenido".

Opción de Jonathan David como titular: "Jonathan entró muy bien el otro día, valoraremos si es momento para que empiece o que nos dé una mano en el segundo tiempo, lo decidiremos mañana".

La lesión de Julián Álvarez: "Por lo que hemos hablado, todavía sigue en proceso de recuperación. Mañana no nos va a acompañar".

Obed Vargas y su futuro: "Está trabajando con el mismo entusiasmo y el mismo trabajo desde que llegó. Tiene competencia muy grande en el medio, es un chico humilde, noble, trabajador. Es la línea a seguir, esperando la oportunidad, porque seguramente nos tocará usarlo como a todos los compañeros. Necesita estar disponible como lo hace esperando la oportunidad que el entrenador le pueda dar".

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Ruido negativo tras ganar en Anoeta: "No hablaba del calendario, sino del descanso. Volver de Liverpool tarde, de San Sebastián tarde, el descanso se acorta. La negatividad deun montón de gente estamos acostumbrados, en cuanto hay una posibilidad de crítica, están. Es parte de crecer y mejorarnos, bienvenidos sean. El equipo está en construcción, se fueron siete chicos y vinieron cinco, tenemos cuatro o cinco canteranos, no es tan simple como parece, tenemos un equipo competitivo que iremos mejorando jugando y vamos camino a lo que pienso, que estamos en construcción con futbolista que nos pueden ayudar pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe".

El Balón de Oro: "Messi, sin ninguna duda, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene. Sin ninguna duda, Messi".

Cómo se gestiona el calendario: "Es nuevo lo de las tres semanas, nos tendremos que adaptar. Siempre hay predisposición, cada vez más partidos, es parte del juego detrás de la pelota. Tenemos que seguir corriendo y trabajando porque estamos en el lugar que queremos estar".