Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Osasuna para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 06:09h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Atlético de Madrid y Osasuna de la jornada 6

Expertos arbitrales coinciden con el penalti de Job Ochieng en el Real Sociedad - Atlético: "Ligerísimo contacto"

Compartir







El Estadio Riyadh Air Metropolitano acoge este miércoles 16 de septiembre a las 19:00h el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y CA Osasuna, correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports. El bando colchonero saldrá ante su afición repleto de confianza tras asaltar el Reale Arena con un contundente 0-3 frente a la Real Sociedad, un triunfo que le coloca cuarto en la clasificación con 10 puntos en su casillero. Por su parte, la escuadra rojilla llega a la capital española con el objetivo de pasar página tras caer en El Sadar por 0-2 ante el RCD Espanyol con polémica, ocupando la undécima posición con 7 puntos. Con la acumulación de minutos y la llegada de la fecha intersemanal, las rotaciones y la dosificación de esfuerzos apuntan a ser factores a tener en cuenta en ambos equipos.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone apostará por un dibujo 4-2-3-1, que mutará durante el partido. En el apartado de bajas, el técnico argentino sufre la ausencia confirmada por lesión de Pablo Barrios debido a un problema en el sóleo, mientras que Alexander Sørloth y Julián Álvarez llegan entre algodones y se mantendrán como dudas hasta el último instante. Jan Oblak será el encargado de custodiar la portería rojiblanca. En la línea defensiva, Marcos Llorente ocupará el lateral derecho y uno entre Alejandro Grimaldo y Dávid Hancko estará en el izquierdo. Marc Pubill liderará el eje central acompañado por la opción entre el 'Cuti' Romero o Robin Le Normand. En la sala de máquinas, Koke y Morten Hjulmand formarán la pareja en el pivote para situar a Kang-In Lee en la mediapunta. Arriba, Ademola Lookman ejercerá de referencia ofensiva, flanqueado por Giuliano Simeone en un costado y Álex Baena en el otro.

Posible once del Atlético de Madrid frente a Osasuna:

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubill, Romero/Le Normand, Grimaldo/Hancko

Centrocampistas: Hjulmand, Koke, Kang-In Lee

Delanteros: Baena, Lookman, Giuliano Simeone

Posible alineación de Osasuna

Osasuna articulará su propuesta sobre un esquema 4-2-3-1 dispuesto a plantar cara en un escenario de máxima exigencia y arañar un resultado positivo a domicilio. En el apartado médico, el conjunto navarro cuenta con las bajas confirmadas por lesión de Jorge Herrando, Aimar Oroz y Moi Gómez, mientras que Valentin Rosier continúa siendo duda en el tramo final de su recuperación. Sergio Herrera arrancará bajo palos. La retaguardia estará integrada por Abel Bretones en el perfil izquierdo, uno entre Asier Osambela o Íñigo Arguibide en el carril derecho, y la pareja de centrales compuesta por Alejandro Catena y Enzo Boyomo. En el centro del campo, Lucas Torró sostendrá las labores de contención escoltado por Jon Moncayola y situando a Jonathan Dubasin como mediapunta con metros por delante para conectar con la zona de ataque. En la parcela ofensiva, Raúl Moro será el extremo izquierdo, Romain Del Castillo se disputará el puesto con Rubén García en el derecho, y en la punta de lanza Raúl García podría ser el elegido para dar descanso a Ante Budimir.

Posible once de Osasuna frente al Atlético de Madrid:

Portero: Herrera

Defensas: Osambela/Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones

Centrocampistas: Torró, Moncayola, Dubasin

Delanteros: Del Castillo/Rubén García, Budimir/Raúl García, Raúl Moro