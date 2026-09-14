El Rayo Vallecano vuelve a Vallecas, pero tendrá que jugar en Butarque ante el Espanyol

La Comunidad de Madrid levanta la suspensión del estadio

El Athletic será la cobaya de Vallecas

Compartir







Ya es oficial: el Rayo Vallecano vuelve a Vallecas. La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes por la tarde la suspensión del estadio con "carácter inmediato", pero sin tiempo suficiente para reubicar el partido de este mismo martes ante el RCD Espanyol. Así pues, el primer equipo en visitar al cuadro franjirrojo en casa será el Athletic Club, dentro de casi un mes, el próximo 10 de octubre.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, después de que la nueva auditoría haya concluido que las instalaciones inspeccionadas "se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario".

PUEDE INTERESARTE El gesto de Ratiu hacia el palco en plena guerra del Rayo con la directiva

Aún así, la Comunidad insiste en la necesidad de llevar a cabo un proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas que garantice a medio plazo un campo renovado en el que pueda jugar el equipo rayista.

Qué ha pasado con Vallecas y el Rayo Vallecano

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha firmado este lunes por la tarde la orden de suspensión de la medida cautelar que adoptó el pasado 27 de julio, que tiene efecto inmediato y tras aquella primera auditoría que "detectó una situación que comprometía la seguridad y operatividad del recinto".

PUEDE INTERESARTE Larrazabal explica cómo evitó el fichaje de Gerenabarrena por la Real

La segunda auditoría, que ha sido remitida al Colegio de Ingenieros, fue enviada a la Consejería el pasado sábado por la tarde. La resolución del consejero se produce después de que la Dirección General de Deportes haya remitido este lunes los informes preceptivos. Aún así, la Comunidad insisten en que el procedimiento de extinción de la concesión al Rayo sigue adelante por "incumplimiento grave de sus obligaciones".