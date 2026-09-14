Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 20:40h.

Estuvo muy cerca de cambiar por completo su carrera

El Elche rompe con las teorías arbitrales del empate del Athletic: "Aceptar cada fallo"

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La aventura de Edin Terzic en el banquillo del Athletic Club está dejando luces y sombras en sus primeros compases, pero también alguna que otra certeza. En lo colectivo, el equipo rojiblanco intenta adaptarse a ese fútbol ofensivo y de robo en campo contrario que tantas alegrías ha dado en el pasado. En lo individual, Beñat Gerenabarrena es ya una de las sensaciones del equipo.

A sus 23 años, el futbolista de Lekeitio se está ganando un hueco en el once titular del preparador germano. El centrocampista, tras una exitosa cesión en el CD Castellón, acumula cuatro titularidades en las primeras cinco jornadas.

En Bilbao se frotan las manos con un futbolista que bien podría comandar la medular de los leones durante toda una década, aunque según desvela Aitor Larrazabal, su carrera profesional estuvo cerca de haber sido totalmente opuesta.

Aitor Larrazabal y el fichaje fallido de Gerenabarrena por la Real

Este lunes, el que fuera uno de los responsables deportivos de Lezama compareció en Radio SER Bilbao. Allí, Aitor Larrazabal reconoció que Beñat Gerenabarrena estuvo muy cerca de fichar por la Real Sociedad cuando acudía a entrenar a las instalaciones rojiblancas. Su intervención fue capital para evitar la llegada del centrocampista a San Sebastián.

Así lo recuerda el propio Aitor Larrazabal: "Cuando yo estuve en la dirección deportiva del Athletic recibí una llamada de quien llevaba el entorno. Gerenabarrena venía a entrenar con nosotros a Lezama un día a la semana. Me dijeron que en dos días iba a ir a Zubieta a fichar por la Real Sociedad. Llamé a su madre y al día siguiente vino su familia a firmar con el Athletic".

Además, Larrazabal también habló de otros nombres propios como el de Jesús Areso: "Es algo que ocurre cuando las expectativas son muy altas con alguien. Llega un jugador que no es el que viste en Osasuna y te preguntas a quién has fichado. Que se haya pagado una cantidad importante por alguien siempre condiciona".