Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 19:32h.

El ahora tertuliano se moja con la cantidad final de tantos del ariete

El vestuario del Dépor, enamorado de Aubameyang: "Es un ejemplo para todos verle entrenar"

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El Deportivo de A Coruña prometía tras realizar un gran mercado veraniego de fichajes, pero las expectativas se están superando tras un inicio rompedor en LALIGA EA Sports. Los pupilos de Antonio Hidalgo están ubicados en la zona alta de la tabla gracias a su condición de invicto tras cinco encuentros disputados. Y aunque los buenos resultados responden a un alto nivel colectivo, es imposible no centrar los focos en Pierre-Emerick Aubameyang.

El internacional gabonés ha caído de pie en Riazor. A sus 37 años, el mediático ariete está firmando un arranque de ensueño con cinco goles y dos asistencias en las primeras cinco jornadas. La efectividad de 'Auba' de cara a portería rival le ubica en uno de los primeros escalones de la lista de goleadores del campeonato doméstico y no parece conformarse.

Aubameyang está con una chispa de velocidad que le está permitiendo imponerse a centrales mucho más jóvenes que él atacando el espacio, pero la duda es... ¿Podrá mantener este ritmo goleador? Miguel Ángel Moyá se moja.

Miguel Ángel Moyá eleva la duda con los goles de Aubameyang

El que fuera portero de Atlético de Madrid, Valencia CF o Real Sociedad compareció en el programa El Tercer Tiempo de Movistar Plus. Allí, el ahora tertuliano se mojó en el debate sobre los goles que acabará firmando el flamante delantero del Deportivo de A Coruña. Miguel Ángel Moyá pone en valor su gran inicio de campeonato, aunque cree que no superará la barrera de los veinte goles ligueros.

Eso sí, el exfutbolista eleva la duda si Pierre-Emerick Aubameyang acaba asumiendo la responsabilidad desde los once metros: "No, va a hacer goles pero no va a romper la barrera de los veinte goles. Igual costará que marque 15, pero es muy difícil. Si empieza a tirar los penaltis... puede ser".

Antonio Hidalgo, enamorado de su delantero

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, elogió el pasado domingo a Pierre-Emerick Aubameyang, autor del gol del empate frente al Getafe (1-1), y aseguró que el delantero gabonés "es un espectáculo" y "un espejo" para el resto de sus compañeros.

"Aubameyang es un espectáculo. Me quedo con pocas cosas. El talento no lo vamos a descubrir. En el minuto 92 tiene un regreso brutal y eso habla del compromiso y la humildad que tiene. Es un espejo para nosotros y le seguiremos empujando para que siga a este nivel", declaró.

También destacó el rendimiento físico del atacante deportivista a sus 37 años y recordó que él ya estaba retirado a esa edad: "Puedo recordar cómo estaba con 35 o 36 y todo costaba más. Recuperar de un partido a otro, por ejemplo. Aubameyang tiene un físico privilegiado y un talento brutal. Estoy muy contento por él".