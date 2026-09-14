La razón física por la que Antony no ha sido titular en el Villarreal - Betis

Álvaro Borrego 14 SEP 2026 - 21:02h.

Manuel Pellegrini reconoció en la previa que el brasileño se encontraba con algunas molestias, de ahí que hayan optado por reservarlo de inicio

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La ausencia de Antony ha sido una de las principales noticias en la previa de este Villarreal - Real Betis. El brasileño no participó en la sesión del viernes debido a una indisposición pero este domingo ya entrenó con aparente normalidad, aunque eso no ha sido suficiente para que pudiera haber salido de inicio en La Cerámica. Según desgranó el propio Manuel Pellegrini, el brasileño se encuentra con "algunas molestias" de ahí que haya preferido no forzar y reservarlo para la segunda mitad en caso de que fuera necesario.

El técnico chileno ha sido cuestionado en la previa por los cambios en el once, que cuenta con la gran novedad de Ez Abde, ante su primera titularidad del curso, y la suplencia de Antony. Sobre ello hablaba Manuel Pellegrini: "Abde no ha tenido lesión muscular ni operación, sino distensión de un ligamento del que cuesta recuperarse. porque duele un poco al golear el balón, pero está recuperado y lleva entrenando fuerte un par de semanas. Antony tenía algunas molestias. Los rendimientos individuales siempre son muy importantes para conseguir cualquier logro", explicaba el entrenador.

Antony ha sido el futbolista de campo más utilizado por Manuel Pellegrini en estos primeros compromisos oficiales. El brasileño ha disputado un total de 437' minutos, más del 95% de los disputados hasta la fecha. Ante estas molestias y para prevenir cualquier atisbo de males mayores, el entrenador ha decidido reservarlo.

Pellegrini aseguró que la plantilla está completamente recuperada y nada o poco ha condicionado la visita al Lille, aunque sí que dosificará los esfuerzos de cara a estos tres partidos que afronta antes del parón: "Del partido en la Champions han pasado seis días para que la recuperación sea total. El del jueves es más cercano, pero antes tenemos este. Intentamos hacer el equipo en función de las características tácticas del rival. Jugamos con un plantel preparado para las tres competiciones y todos los jugadores pueden jugar tres partidos seguidos, pero también hay que tener en cuenta el rendimiento y la motivación para lograrlo. Buscamos el mejor once inicial para sacar los tres puntos".