El Athletic apunta a ser la cobaya del estadio de Vallecas: el comunicado de la Comunidad de Madrid

María Trigo 14 SEP 2026 - 15:41h.

Mariano de Paco da la última hora sobre el estado del campo y cuándo se podrán jugar los partidos en él

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El sábado 10 de octubre el Athletic Club de Bilbao tiene que viajar a Madrid para jugar contra el Rayo Vallecano y todo apunta a que va a ser el primer partido que se va a jugar en ese estadio en la temporada 26/27. Cabe recordar que, por ahora, en lo que va de LALIGA EA SPORTS, el equipo de Beñat San José está disputando sus encuentros como local en el campo del Leganés, el estadio de Butarque, por los graves problemas de mantenimiento y deterioro que había en su feudo. Un tema que ha generado muchas polémicas en estas últimas semanas y que hoy ha recibido actualizaciones.

El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha confirmado haber recibido la auditoría realizada para comprobar si el estadio de Vallecas es apto para albergar encuentros y espera que se pueda reabrir con el Rayo Vallecano-Athletic de la jornada 8. "No va a poder ser en el partido del martes para el Rayo-Espanyol, pero sí vamos a intentar que el siguiente se pueda disputar", ha dicho De Paco en una entrevista con Telemadrid.

El consejero ha agregado que ya se ha recibido "la auditoría cumplimentada" y ahora se están realizando "los informes para ver si esos elementos de los que carecía el estadio por falta de mantenimiento, por incumplimiento del club, ya se han solventado".

De Paco ha dejado claro que, aunque se vislumbra el levantamiento de la medida cautelar que impide usar el estadio de Vallecas, el proceso de extinción de la concesión del recinto al Rayo Vallecano sigue su curso: "Es verdad que el club, en este último tiempo, ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento".