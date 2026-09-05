Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 21:20h.

Sergio Camello, con un doblete, es el gran protagonista en la victoria del Rayo ante el Racing

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Sergio Camello, delantero del Rayo y autor de dos goles en la victoria frente al Real Racing Club de Santander, declaró que la remontada (3-2) para superar al conjunto cántabro "habla muy bien del trabajo" que están haciendo y opinó desde el 'exilio' de Butarque que "Vallecas necesita su estadio y este equipo lucha por eso". El Rayo, en su segundo 'exilio' de la temporada en Butarque, al no poder hacerlo en Vallecas, ganó al Racing con dos goles de Camello y otro gol más de Andrei Ratiu.

"Ojalá podamos jugar el siguiente partido en Vallecas por el bien de todos. Una victoria no empaña lo que estamos sufriendo porque necesitamos a la gente. Vallecas necesita su estadio, el equipo lucha por eso y necesitamos que se empiecen a hacer las cosas bien para recuperar lo nuestro", dijo Camello, en declaraciones a Movistar+ tras acabar el partido.

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El verano, clave para la desconexión de Camello

La mejor noticia para el Rayo fue la capacidad de remontada que tuvo para neutralizar los dos goles con los que se puso por delante el equipo cántabro. "Habla muy bien de nosotros porque en los anteriores partidos nos pusimos por delante y nos remontaron los tres. Reponerse de eso dos veces habla de lo que es este equipo, de la unión y el trabajo que hacemos. No merecíamos esos resultados y hoy lo hemos conseguido", confesó el delantero madrileño, que lleva cinco goles en estos cuatro primeros partidos de Liga.

"El verano ha sido desconectar y disfrutar con mi gente. Quizá haya sido el más bonito de mi vida y el rendimiento va de la mano. Ha habido viajes con amigos y hermanos y es lo que suma, juntarse con gente sana y que te ayuda cuando la cosa no funciona y que disfruta cuando va todo bien", señaló.

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Sobre la expulsión de Fran Pérez por un codazo a Salinas en los últimos minutos de partido fue tajante. "La imagen que vemos de Fran es exagerada para una roja. Es verdad que contacta, le intenta ganar la posición, de manera natural impacta, pero está agachado. Hemos conseguido el resultado pero podíamos haber sufrido y no conseguir los tres puntos", concluyó.