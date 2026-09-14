El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Villarreal

Álvaro Borrego 14 SEP 2026 - 22:56h.

Los goles del Cucho y Natan consuman la remontada y permiten al Real Betis dar el salto hasta la tercera plaza

Dani Ceballos, 3.404 días después, vuelve a jugar con el Betis y no falla ni un solo pase

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El Real Betis logró un triunfo que puede valer mucho más que tres puntos. Un nivel de solidaridad colectiva sobresaliente para dar un golpe en la mesa, hundir un poco más al Villarreal y sacarle diez puntos al que partía como su principal rival por la Champions League. Volvió Dani Ceballos. Brillaron Natan, Álvaro Valles, Marc Roca y Ez Abde.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Villarreal.

Álvaro Valles (9): Es, a día de hoy, uno de los mejores porteros de LaLiga. El principal sostén del equipo cuando más sufría, con intervenciones decisivas.

Bellerín (5): Terminó sufriendo en ese ida y vuelta, aunque a su favor huelga decir que sin apoyos le tocó defender muchas veces en inferioridad numérica. Se defendió como pudo.

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Bartra (8): Inconmensurable.

Natan (9): Un escándalo lo suyo. Imperial. Soberbio. Brillante. Sobresaliente. 15 contribuciones defensiva. 10 despejes. 100% de los duelos terrestres ganados (6 de 6). 5 entradas. Y encima hasta marca el gol del triunfo. Uno de los mejores fichajes que ha hecho el Betis en los últimos años. Hoy vale más que ayer, pero menos que mañana.

Fran García (5): Incombustible. Es incansable y solidario a más no poder en las dos zonas del campo, pero sigue mostrando ciertas carencias defensivas o desconexiones que debe mejorar.

Marc Roca (9): El mejor remedio para callar bocas es hacer partidazos como este. Absolutamente dominador. Su partido ha sido un escándalo. ¡13 recuperaciones! 8 contribuciones defensivas. 3 despejes. 4 entradas. 7 duelos. No ha sido regateado ninguna vez en noventa minutos. Y estando 'solo' en el centro del campo del Betis.

Fornals (5): Es el chico para todo. Lo mismo empieza en el doble pivote que se deja caer al costado o aparece en la mediapunta. Y todo lo hace con calidad e inteligencia, aunque llegó demasiado cansado al tramo final. Eso le hizo fallar algunos pases fáciles. Lástima ese fallo en el 67'.

Isco (6): Que siga sin sentir dolor es la mejor noticia posible, más allá de su ratio de acierto o incidencia. El partido se rompió demasiado pronto y ese ida y vuelta le privó de tener el control que habría deseado, pero conforme pasaron los minutos ganó protagonismo y eso lo notó el equipo, con mayor control y clarividencia en zona de tres cuartos. Todavía le falta para volver a aquel futbolista diferencial de hace un año, pero cada vez está más cerca.

Riquelme (4): Dio la sensación de hacerlo todo al revés. Falló muchos pases fáciles y a veces le falta valentía a la hora de encarar. Su capacidad de trabajo está fuera de toda duda, pero en un Betis de Champions se debe ofrecer mucho más. Sobre todo si tu competencia es Antony o Abde.

Ez Abde (9): Volvió como terminó el curso pasado. Es el futbolista más diferencial de la plantilla. El jugador insignia de este equipo. Qué rapidez en los movimientos, qué chispa, qué descaro, qué valentía. El único capaz de romper líneas a través del regate. Suya fue la acción que propició el primero del Cucho y suyo fue el cabezazo que habilitó a Natan en el segundo gol. Inconmensurable.

Cucho Hernández (5): Ese gol debe ayudarle a romper ese bloqueo, pero su nivel está a años luz de lo que debe ser. Llegando tarde, con una lectura errática y tomando decisiones impropias de él. Falló un gol clamoroso en el 55' y otro en el 78'. En otro contexto habría sido merecedor de suspenso, pero ojalá ese gol le permita ir recuperando la confianza.

Suplentes

Dani Ceballos (8): Su entrada fue una bendición. Le dio sacrificio, le brindó trabajo, le dio equilibrio y sobre todo claridad en salida de balón.

Nelson Deossa (8): Con esta actitud ganará muchas oportunidades esta temporada. Ejerció con libertad de movimientos, por momentos incluso más adelantado que el Cucho Hernández. Inteligente.

Antony (5): Generó peligro con un par de chispazos... y poco más.

Lo Celso (5): Entró con ganas, dándole mucha soltura a la salida de balón y comprometido en el esfuerzo, que no es poco para empezar.

Facundo Bernal (5): Su entrada le dio al equipo un efectivo más para trabajar en defensa.