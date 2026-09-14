Alineaciones confirmadas de Villarreal y Real Betis en la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 14 SEP 2026 - 19:44h.

Antony partirá desde el banquillo y la gran novedad es el regreso de Ez Abde a la titularidad

La feroz crítica de Pellegrini al calendario: "Me pareció muy mala la programación de los partidos"

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La jornada 5 de LALIGA EA SPORTS llega a su conclusión con uno de los duelos más atractivos del campeonato. El Villarreal buscará ante su público poner freno a su caída libre, después de seis partidos oficiales sin conocer la victoria, lograr los tres primeros puntos de la temporada y disipar la incertidumbre que rodea en torno al proyecto de Íñigo Pérez, cuyos resultados siguen muy lejos de lo esperado. Enfrente estará un Real Betis con sensaciones mucho más positivas, con el propósito de alargar su estado de gracia y encarar la semana igualado a puntos con el Real Madrid. Todo ello en el día que se puede materializar el regreso de jugadores como Dani Ceballos, Ez Abde o Gio Lo Celso, siendo el marroquí la gran novedad del once. Antony será suplente.

El Villarreal, contra sus propias dudas

La situación del conjunto castellonense ha generado cierto nerviosismo en el entorno del club, que ve como no termina de arrancar el nuevo proyecto con Íñigo Pérez al frente. Ante la falta de puntos, el encuentro tiene ya cierta relevancia pese a estar en el arranque de la temporada, ya que el Betis, un rival directo, llega a este encuentro con siete puntos de ventaja respecto a los amarillos, lo que ya supone una ventaja importante a estas alturas del campeonato.

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El técnico local no puede contar con Juan Foyth, aunque sí que recuperó a tiempo a Carlos Romero. La gran novedad es la titularidad bajo palos del veterano Peter Gulácsi, ante su primera gran oportunidad después de las dudas que ha sembrado el joven meta brasileño Luiz Junior.

El Villarreal sale con: Gulácsi, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Comesaña, Buchanan, Nicolás Pepe; Gerard Moreno y Mikautadze.

En el banquillo estarán Luiz Junior, Rubén Gómez, Costa, Freeman, Diatta, Moleiro, Akhomach, Macia, Oluwaseyi, Ayoze, Cardona y Saliba.

El Betis, a por el golpe en la mesa

Llega el Betis a Villarreal en estado de euforia tras dos victorias consecutivas de mucho peso, nada menos que contra el Real Madrid y el Lille en la Champions League. Esos dos triunfos han hecho olvidar rápidamente, y considerarlo como un traspiés, la sorprendente goleada anterior encajada en el campo del Levante (5-2), con lo que los del chileno Manuel Pellegrini -que dirigió al conjunto amarillo durante cinco temporadas- afrontan la cita llenos de moral y con ganas de seguir codeándose en la zona alta de la tabla.

En lo que se refiere al equipo, habida cuenta que afrontará tres partidos en siete días, Manuel Pellegrini repartirá minutos entre los componentes de su plantilla. Son cuatro cambios los que realiza el entrenador respecto al triunfo ante el Lille. La gran novedad es el regreso de Ez Abde, ante su primera titularidad de la temporada. El técnico ha decidido darle descanso a Antony, que lo ha jugado prácticamente todo hasta la fecha. También regresa Marc Roca en detrimento de Facundo Bernal. Los otros dos cambios son los esperados, con Fran García de vuelta al carril zurdo y Cucho Hernández como referencia ofensiva.

El Real Betis sale con: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Riquelme, Isco, Ez Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Manu González, Junior, Valentín, Ángel Ortiz, Facundo Bernal, Iker Losada, Fidalgo, Deossa, Lo Celso, Dani Ceballos, Antony y Troy Parrott.