El Valencia reduce el casting de entrenadores y Braulio Vázquez decide por dos opciones

Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 22:04h.

El director deportivo acelera por un fichaje prioritario

Santi Cañizares no entiende el sí de Braulio Vázquez y se moja con el entrenador del Valencia: "Uno como él"

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El Valencia CF acelera por su más que necesaria reestructuración deportiva. Tras la derrota ante el Sevilla FC el pasado viernes, la entidad valencianista apostó por el despido de Carlos Corberán y Ron Gourlay. De un plumazo, el proyecto para la presente temporada se derrumbaba y había que lanzarse a por los sustitutos. Llegó Braulio Vázquez con rapidez y asumió la responsabilidad de encontrar al nuevo entrenador.

La lista de nombres comenzó a sobrevolar el estadio de Mestalla y todos los focos parecían apuntar a un mismo candidato. La opción de Ernesto Valverde, tras un largo periodo en el Athletic Club, ganaba fuerza, pero tal y como ha avanzado este lunes COPE, el Txingurri ha rechazado la propuesta ché.

Las dos opciones para el banquillo entre las que se decide el Valencia

Tras esta negativa, Braulio Vázquez apunta a reducir el casting del banquillo y concentra sus esfuerzos en dos nombres. Según avanza el periodista Matteo Moretto, el Valencia CF apuesta por dos candidatos y en las próximas horas entablará conversaciones formales con ambos: "José Luis Mendilibar y Javier Aguirre son dos de los candidatos que el Valencia considera para convertirse en el próximo entrenador. En las próximas horas se mantendrán conversaciones con ambos".

De este modo, Braulio Vázquez tratará de cerrar al próximo inquilino del banquillo de Mestalla lo más rápido posible. El Valencia visita el próximo martes al Deportivo Alavés, aunque se confía en cerrar al nuevo entrenador antes de la visita de la Real Sociedad, emplazada para el próximo domingo.

Las malas noticias no cesan en lo deportivo

El central del Valencia César Tárrega sufrió una lesión en la musculatura isquiosural derecha en el partido disputado el pasado viernes ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, según informó el club en un comunicado tras las pruebas a las que fue sometido el futbolista valenciano. Tárrega fue sustituido en el minuto 25 por Iker Córdoba y, con su lesión, es el tercer central que cae lesionado en lo que va de temporada tras Justin de Haas, que ya se ha recuperado, y Mouctar Diakhaby, que se lesionó en la penúltima jornada contra el Barcelona.

“El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, de fisioterapia y de readaptación en la ciudad deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo”, apuntó el parte médico.

La lesión del defensa vuelve a dejar a solo un central sano del primer equipo, Justin de Haas, que se ha recuperado del esguince del complejo lateral del tobillo derecho sufrido en el primer partido liguero contra el Celta de Vigo.