Ernesto Valverde rechaza al Valencia y Braulio pasa al segundo candidato

Juan Pérez 14 SEP 2026 - 20:10h.

Las cuatro alternativas españolas de Claudio para el banquillo che

Santi Cañizares no entiende el sí de Braulio Vázquez y se moja con el entrenador del Valencia: "Uno como él"

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La incertidumbre en el Valencia CF y sobre todo en sus aficionados pasa al siguiente capítulo tras la que parece la negativa definitiva de Ernesto Valverde a tomar las riendas del club desde el banquillo. El Txingurri no está preparado para aceptar el reto por lo que la responsabilidad pasa por asumir cuál puede ser la segunda opción para el recién incorporado Braulio Vázquez: Jagoba Arrasate, Mendilibar o Roberto Martínez.

La búsqueda de un entrenador es la pieza trascendental del primer gran reto de Braulio como director deportivo del Valencia, pero Ernesto Valverde no será el punto de partida. Según cuentan en Cope, el exentrenador del Athletic Club ha rechazado la propuesta del club, y uno de los motivos principales pasa por mantener la cautela a la hora de elegir el próximo proyecto. Tanto es así que la información desvela que el de Viandar de la Vera ha dejado pasar varias propuestas importantes de Europa porque prefiere seguir sin entrenar.

Las candidaturas más sonadas pasan a ser las de Jagoba Arrasate, José Luis Mendilibar y Roberto Martínez, este último uno de los ofrecimientos más señalados tras finalizar su etapa como seleccionador de Portugal tras el Mundial. Las prisas no son las mejores consejeras, pero son la única acompañante actualmente del nuevo director deportivo, de ahí que el metrónomo de la jornada intersemanal pese aún más. Por eso la repercusión del trabajo de Óscar Sánchez y del grupo de cara a la sexta jornada, este martes, ante el Alavés es crucial.

La cuerda está muy tensa por el único punto conseguido en cinco jornadas, lo que ha terminado con las destituciones de Corberán y de Ron Gourlay tras el consiguiente enfado de la grada. Entre tanto la cuenta atrás pasa por mirar de reojo la clasificación liguera y entender cuál es el rumbo de un equipo tras la ilusión que marca la llegada de Braulio.

En todo ese barullo de nombres también aparece el de Rafa Benítez, otro de los que se ha ofrecido a volver a comandar el proyecto che, pero parece algo más alejado que el resto por tomar la alternativa. La única regla expuesta en todos los candidatos parece el perfil español y conocedor de LALIGA, algo por lo que duele especialmente tras ver la reacción de Ernesto Valverde. La decisión del Txingurri de tomarse un año sabático pasa por el relax y disfrutar de valores como su grupo de música, Easy Ironing, mientras que el rumbo del Valencia pasa por el valor del entrenador al menos hasta enero. Un reto con las horas contadas para una nueva oferta.