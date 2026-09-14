David Torres 14 SEP 2026 - 17:22h.

Se lleva cinco canteranos

El Valencia CF recupera a dos jugadores clave para el estilo de juego de Óscar Sánchez: Así juegan sus equipos

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ValenciaÓscar Sánchez, nuevo entrenador del Valencia CF, ha facilitado su primera convocatoria como técnico valencianista. La primera y, a tenor de sus palabras, puede ser la última. "La idea mía y la idea del club es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Como los que me conocen ya saben, mi filosofía de vida es pensar en hoy y en lo inmediato", explicaba esta mañana en sala de prensa y ya avanzaba varias cosas: Que Guido Rodríguez y Luis Rioja vuelven a la lista y que van a haber canteranos en la lista.

"Va a haber jugadores de la Academia convocados. Valoraremos quiénes son la mejor opción, tanto para el once como para ayudarnos después desde el banquillo, ya sean de la Academia o del primer equipo", decía el técnico murciano y así ha sido. Ha completado la lista con futbolistas del filial que conoce bien. Se lleva a Aarón Mayol, el central Alejandro Panach (sólo tiene dos centrales hábiles como son Justin De Haas, que sale de lesión, e Íker Córdoba) y el delantero Aimar Blázquez.

Lo normal es que, tras el partido de Vitoria, Óscar Sánchez trabaje como mucho el miércoles pues la idea es tener un entrenador cuanto antes. En cuanto llegue el nuevo técnico volverá al VCF Mestalla. Su futuro no depende de los resultados, sino del nuevo entrenador.

La convocatoria del Valencia CF para Vitoria

Estos son los jugadores que ha citado Óscar Sánchez para el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Pablo Maffeo

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott, Rioja y Otorbi

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Del filial: Aarón Mayol, Aimar Blázquez y Alejandro Panach