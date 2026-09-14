Convocatoria del Valencia CF, la primera de Óscar Sánchez, con novedades
Se lleva cinco canteranos
El Valencia CF recupera a dos jugadores clave para el estilo de juego de Óscar Sánchez: Así juegan sus equipos
ValenciaÓscar Sánchez, nuevo entrenador del Valencia CF, ha facilitado su primera convocatoria como técnico valencianista. La primera y, a tenor de sus palabras, puede ser la última. "La idea mía y la idea del club es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Como los que me conocen ya saben, mi filosofía de vida es pensar en hoy y en lo inmediato", explicaba esta mañana en sala de prensa y ya avanzaba varias cosas: Que Guido Rodríguez y Luis Rioja vuelven a la lista y que van a haber canteranos en la lista.
"Va a haber jugadores de la Academia convocados. Valoraremos quiénes son la mejor opción, tanto para el once como para ayudarnos después desde el banquillo, ya sean de la Academia o del primer equipo", decía el técnico murciano y así ha sido. Ha completado la lista con futbolistas del filial que conoce bien. Se lleva a Aarón Mayol, el central Alejandro Panach (sólo tiene dos centrales hábiles como son Justin De Haas, que sale de lesión, e Íker Córdoba) y el delantero Aimar Blázquez.
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Lo normal es que, tras el partido de Vitoria, Óscar Sánchez trabaje como mucho el miércoles pues la idea es tener un entrenador cuanto antes. En cuanto llegue el nuevo técnico volverá al VCF Mestalla. Su futuro no depende de los resultados, sino del nuevo entrenador.
La convocatoria del Valencia CF para Vitoria
Estos son los jugadores que ha citado Óscar Sánchez para el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán
Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen
Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Pablo Maffeo
Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott, Rioja y Otorbi
Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba
Del filial: Aarón Mayol, Aimar Blázquez y Alejandro Panach
Se quedan fuera: los lesionados: César Tárrega, Sadiq Umar, José Copete, Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.