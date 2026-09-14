Fran Fuentes 14 SEP 2026 - 14:16h.

El nuevo director deportivo del Valencia CF no pudo contener la emoción ni las lágrimas, y compareció con la voz temblorosa

Quién le comunicó a Óscar Sánchez su fichaje, hasta cuándo estará y su pena por Corberán: "Es triste, me ayudó mucho"

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Braulio Vázquez rompió a llorar en su despedida de CA Osasuna. El director deportivo, que ya ha firmado por el Valencia CF, ha querido dar una rueda de prensa para explicar los motivos de su adiós al club rojillo y su salida rumbo hacia el conjunto valencianista. En este sentido, reconoce que es "muy pasional" y que hay mucho corazón en la decisión que ha tomado.

En este sentido, Braulio comienza explicando las razones que le han llevado a tomar esta situación: "He tenido ofertas muy importantes anteriormente, pero ahora siento que ha llegado el momento. El Valencia no es cualquier cosa para mí, ya lo sabéis. Creo que ahora o nunca. También me dijo Jagoba que hay que saberse ir de los sitios. Los momentos en fútbol nunca son buenos, pero bueno, queda Cata ahí, que conoce el club, a los directivos... creo que queda en buenas manos".

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En este sentido, admite que solo había una opción, y es la que ha elegido: "El Valencia es especial para mí, y creo que ya no podía decir que no. Me voy a un sitio tranquilo, como podéis observar", bromea. "Creo que era un reto muy difícil, pero me voy con la cabeza bien alta de dejar amigos irrepetibles", comenta.

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En este sentido, asegura que el presidente del club ha sido muy comprensivo con su salida: "Me han entendido porque he rechazado muchas opciones de poderme ir. Ellos entienden por qué. Además, el presi siempre me dijo 'sé que el Valencia para ti es especial. Si te quieres ir, me lo comentas y yo lo entiendo', y las dos o tres veces que no me fui acabamos abrazados llorando. Ahora lloramos pero por otra situación. Él entiende perfectamente que no me estoy yendo a cualquier sitio, con naturalidad. Lo que va a poder fichar Cata yo no voy a interrumpirlo, la verdad", asevera.

También explica que su fichaje por el Valencia CF se ha producido de una manera fugaz: "Es muy rápido porque ten en cuenta que en Valencia hay unas horas para tomar decisiones, de que aquí es de día, donde se deciden las situaciones es de noche y al revés. Después del partido nuestro, sabía que me querían, pero luego tenían de lejos que darle el ok", explica.