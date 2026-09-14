Basilio García Sevilla, 14 SEP 2026 - 23:00h.

El utrerano sustituyó a Isco en el 57' y contribuyó con números inmaculados a la gran victoria ante el Villarreal

La razón física por la que Antony no ha sido titular en el Villarreal - Betis

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El partido que el Real Betis Balompié ha ganado este lunes al Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica ha estado marcado por los regresos. Han vuelvo a jugar hombres como Ez Abde o Giovani Lo Celso, pero sin lugar a dudas ha estado marcado por ser el primer día de la segunda etapa de Dani Ceballos como futbolista verdiblanco.

No vistió los colores clásicos del equipo heliopolitano, sino la tercera equipación con tonos negros, azules y verdes, pero el escudo de las trece barras sí volvía a estar en el pecho del utrerano 3.404 días después.

El último partido de Ceballos con el Betis tuvo lugar el 20 de mayo de 2017 y fue un empate a dos ante el Sporting de Gijón en el Benito Villamarín. Aquel día fue titular y completó el encuentro. Alexis Trujillo era el entrenador tras haber sustituido a Víctor Sánchez del Amo. Nueve años después y tras un periplo en el Real Madrid y el paréntesis de una temporada en el Arsenal, ha regresado a jugar como bético con 30 años, un mes y siete días. Curiosamente, el lapso en el que ha estado fuera del Betis es muy similar al que estuvo el último 'hijo pródigo', un Joaquín Sánchez que volvió a jugar con el equipo verdiblanco solo siete días más tarde que el utrerano.

El partido de Ceballos

Dani Ceballos, que estrenaba convocatoria en LALIGA EA SPORTS tras haber viajado a Francia para el partido de Champions ante el Lille, ingresó en el terreno de juego en el minuto 57, sustituyendo a toda una leyenda como Isco Alarcón, con el que coincidió en el club merengue. Había estado calentando junto a Antony, pero Pellegrini decidió que él fuera el primero en ingresar en el terreno de juego y lo hizo en solitario.

Sin embargo, Ceballos no desempeñó el mismo rol que el malagueño, pues bajó a la base de la jugada para jugar junto a Marc Roca, sumándose posteriormente con Facundo Bernal, desplazando a Pablo Fornals al puesto de mediapunta. Su primera intervención fue para taponar un disparo de Mikautadze y, acto seguido, abría con calidad una pelota a la banda.

Si Pellegrini lo sacó para controlar el resultado, lo consiguió con creces. Dani Ceballos no falló ni uno solo de los 20 pases que intentó. Siete en campo rival, 13 en campo propio, uno en largo, tocó el balón en 31 ocasiones y solo perdió una posición, siendo objeto de dos faltas, realizó una y se anotó tres recuperaciones.