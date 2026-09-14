Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 23:25h.

El técnico groguet sigue sin dar con la tecla

Lamine Yamal confiesa su admiración por el Betis de Manuel Pellegrini: "Los que más"

Compartir







El Villarreal CF de Iñigo Pérez no arranca. Este lunes, solo la falta de acierto del Real Betis evitó una goleada importante en La Cerámica. Tras una primera mitad vibrante, el equipo groguet se cayó en el segundo acto y certificó una nueva derrota en este complicado arranque que está protagonizando en LALIGA EA Sports.

Antes de comparecer en sala de prensa, el técnico del submarino amarillo atendió a Movistar Plus: "Un partido en el que, hasta que hemos marcado el primero, ha salido bien. Después del gol ha sido un mal partido. Uno se imagina dando soluciones al equipo y no las encuentra".

PUEDE INTERESARTE El Valencia reduce el casting de entrenadores: las dos siguientes opciones de Braulio Vázquez

El técnico se mostró muy tocado tras la derrota contra el Betis: "Si tuviese una explicación intentaría ponerle remedio, lo intento, no soy capaz y la capacidad también tiene que ser juzgada. No estoy dando con el nivel. Insistiré hasta que surja".

Las palabras de Iñigo Pérez tras el Villarreal - Real Betis

Ya en sala de prensa, el entrenador del Villarreal realizó una contundente autocrítica. Iñigo Pérez no quiere volver a repetir la segunda parte realizada por su equipo ante el Real Betis: "Nos vuelve a suceder lo del otro día ante el Deportivo de A Coruña, solo que creo que la imagen de la segunda parte es dañina, sobre todo para mí como entrenador. No se puede eludir la capacidad de generar respuesta en tus jugadores y de convencerles que el camino es uno. Evidentemente no estoy dando con esa tecla para poder generar esa diferencia".

El 1-2 de La Cerámica deja al Villarreal CF hundido en la tabla. El submarino amarillo se encuentra en los puestos de descenso a LALIGA Hypermotion con tres derrotas y dos empates. Mismos números que el Elche CF y solo superado por el Valencia CF en este gris arranque de la competición doméstica.