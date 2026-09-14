Pitos en La Cerámica durante el partido ante el Betis tras 0 victorias en 6 partidos

El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Villarreal

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Primeras dudas con Iñigo Pérez en el Villarreal CF. La derrota ante el Real Betis (1-2) en casa ha hecho mucho daño en La Cerámica, no sólo por el fondo sino también por las formas, pues el cuadro verdiblanco perdonó una infinidad de ocasiones en la segunda mitad que pudieron dejar sentenciado el encuentro mucho antes e incluso con un marcador bastante abultado, de no ser por la gran actuación de Gulacsi. La dinámica de resultados es alarmante y el nuevo técnico todavía no ha sido capaz de ganar ningún partido.

La afición de La Cerámica despidió al equipo con una sonora pitada cuando el colegiado decretó el final. Antes, durante la segunda mitad, ya se escucharon bastantes silbidos desde la grada contra el cuadro amarillo, que mostró una fragilidad preocupante en defensa y apenas inquietó la portería de Álvaro Valles durante una segunda mitad fatídica. El técnico no estuvo nada acertado con las sustituciones y el equipo groguet, que se adelantó con un con de Gerard Moreno a la media hora, se mostró opacado en ataque durante todo el segundo acto, después de que el Betis ya hubiera volteado el marcador gracias a los tantos de Cucho Hernández y Natan.

Iñigo Pérez sigue sin ganar: dos partidos claves

"Es momento de estar juntos, de exigirnos más dentro del campo", admitía Gerard Moreno tras el encuentro ante el cuadro verdiblanco. "El bagaje es difícil de explicar, pero no podemos echar la cabeza abajo a estas alturas de la temporada", agregó.

Y es que pocos podían imaginar que la andadura de Iñigo Pérez en La Cerámica comenzaría tan mal. Los resultados son demoledores: 0 victorias en 6 partidos y cuatro derrotas consecutivas. El técnico arrancó con dos empates ante Racing y Atlético y, a partir de ahí, se ha caído por completo en lo numérico: derrota ante el Alavés, derrota en casa ante el Dépor, derrota en Dortmund y derrota en casa ante el Betis.

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Una situación que empieza a poner el foco sobre el entrenador, como siempre cuando un equipo no arranca. Si algo caracteriza a la directiva del Villarreal es que suelen tomar las decisiones con calma, muy meditadas. Una destitución a estas alturas del curso está prácticamente descartada, pero los dos próximos partidos antes del parón se antojan claves: ante el Málaga a domicilio y frente al Levante en casa.

Si el Villarreal gana los dos, se enterrará cualquier ruido respecto al banquillo en La Cerámica. Pero si, por contra, no consigue ganar ninguno, Iñigo Pérez podría quedar en una situación bastante comprometida de cara al parón de selecciones, que durará nada menos que tres semanas.