Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 00:23h.

El delantero pepinero repasa todo lo acontecido durante el pasado verano

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Álvaro Morata está de regreso al fútbol español. En un movimiento muy sorprendente, el que fuera capitán de la Selección Española apostó por continuar su carrera deportiva en el CD Leganés. A sus 33 años, el delantero centro busca reencontrarse con su mejor versión en Butarque, pero sobre todo, quiere volver a sonreír en un campo de fútbol.

En la medianoche de este lunes, el ariete español volvió a conceder una entrevista. Ante los micrófonos de El Partidazo de COPE, Álvaro Morata repasó todo lo que ha vivido este verano con el interés de equipos como el Deportivo, el Mundial 2026 o su llegada al 'Lega'.

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Álvaro Morata reconoce lo del Deportivo y se moja con el Balón de Oro

Su porra para el Balón de Oro. "El tercero, el extremo izquierdo del PSG, Kvaratskhelia. Luego Rodri y después Lamine, porque Rodri ya tiene uno. Pero dicho esto, Fabián, Pedri... cualquiera, cualquiera. Claro que Mbappé tiene que estar, pero quiero que gane un español y son mis amigos".

El ejemplo de Ferran Torres. "Le dieron muchos palos y para la edad que tiene es ya uno de los goleadores históricos de España. Pasó de rezar para que no le anulasen un gol a marcar el gol de la final. Cada vez que pasaba algo con Ferran también me escribían a mí. Mismo número, la gente le cogió con la misma manera que a mí fuera del campo. Es una historia bonita de superación".

Sus equipos. "Buena carrera. Muchas veces con Ali la pobre también... diecinueve casas hemos tenido. Complicado para ella, por eso altibajos, problemas, cuatro niños, mudanzas... es difícil y yo le agradezco lo que ha hecho por mí. He sido feliz en todos los sitios porque, más allá de lo deportivo, siempre he hecho amigo. Mis padres me lo dicen, cuando me voy de los sitios, vi a 23-24 adultos que iban a llorar. Y eso vale más que muchos títulos para mí".

El interés del Deportivo de A Coruña. "También hablé con ellos, hablé con mucha gente este verano".