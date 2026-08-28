Las lágrimas de Morata en su presentación con el Leganés: un pasado como recogepelotas en Butarque

Juan Pérez 28 AGO 2026 - 22:28h.

Las lágrimas aparecen al recordar una anécdota con su padre de un encuentro que ahora se vuelve especial

El Leganés anuncia oficialmente el fichaje de Álvaro Morata con dardo al Getafe

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La llegada de Álvaro Morata al Leganés es una de esas sorpresas inesperadas del mercado de fichajes que impulsan las competiciones de LALIGA con historias pasadas que ahora ganan con la perspectiva. La negociación entre el conjunto madrileño y el Como 1907 llevan al delantero de vuelta a Madrid para jugar de nuevo en su tierra con lo que ello conlleva, un mar de experiencias que tienen una conexión especial con Butarque.

Morata nunca se había imaginado vestir el blanquiazul del Lega, pero en las últimas horas ha completado el meme de aquella famosa camiseta a medias que ahora se convierte en realidad. El delantero de 33 años vuelve a España para enfrentarse a un nuevo reto que le lleva a la emoción desde su presentación, donde ha soltado alguna lágrima al recordar una vivencia de su infancia junto a su padre.

En medio de las preguntas de los periodistas, Morata ha vinculado los goles que ahora puede anotar con los que vio de pequeño en Butarque. Su vinculación con el Atlético de Madrid en aquella época le llevaron en más de una ocasión al panteón del Leganés, y curiosamente una de las primeras veces la recuerda con un sentimiento especial: "A uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande de mis hijos, fue aquí en Butarque. Un Leganés - Atlético de Madrid, me metieron como recogepelotas", resume.

En esas últimas palabras se le escapa alguna lágrima y se le congela el tono de voz, sobre todo por todo lo que significa en el recuerdo ese momento junto a su progenitor, presente además en la presentación. Morata añade que "no había pensado nunca jugar con el Leganés, pero es una historia bonita de recordar, ahora que mi padre está ahí y me hace ilusión".

Esa historia la va a subrayar Morata a partir de mañana con su participación en LaLiga Hypermotion, donde si él pudiera ya estaría con minutos para competir: "Yo aquí no mando, pero si me dejan, ojalá", una declaración de intenciones para empezar a sumar ante el Eldense si tiene la oportunidad.