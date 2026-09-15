Julián Álvarez ha tenido que pedir ayuda para superar varias crisis importantes por el tema de su futuro

Fran Duarte Madrid, 15 SEP 2026 - 08:06h.

Iñaki Villalón y Matía Palacios desvelaron en El Chiringuito lo mal que lo ha pasado Julián Álvarez en estas dos últimas semanas desde el cierre del mercado de fichajes

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Dos semanas después del cierre del mercado de fichajes, parece que el culebrón con Julián Álvarez y su posible fichaje por el Barça ya es cosa del pasado. El futbolista ha vuelto a sonreír y a disfrutar jugando a su mejor nivel en el Atlético de Madrid, pero eso no quita que hace dos semanas lo estuviese pasando muy mal. Tal y como han desvelado Iñaki Villalón y Matias Palacios en El Chiringuito, Julián tuvo que ir a consulta médica para poder superar algunas crisis importantes que le estaban afectando personal y profesionalmente.

Julián Álvarez ha sufrido mucho y le puede estar afectando más allá de lo deportivo

El periodista de El Chiringuito ha podido estar en contacto con el entorno más cercano de Julián Álvarez para conocer de primera mano cómo se encuentra el delantero argentino tras estas dos semanas tras el cierre del mercado. “Podemos decir que ahora mismo está un poquito más tranquilo, pero lo que sí me contaban a mí es que más o menos hace una semana y media casi dos semanas Julián lo ha pasado muy mal”, asegura Iñaki Villalón. “Julián no ha aguantado todo este tema y le ha afectado físicamente y no solo mentalmente. Ha tenido crisis importante que le han afectado en lo personal, en lo deportivo y en todo… y le han llevado al límite. Parece que va mejorando, pero ya no es solo un tema deportivo y esto le estaba afectando mucho a él y a su entorno”, desvela el periodista.

“La situación era tan límite que de ahí solo se puede mejorar”, comenta Iñaki que asegura que el argentino había llegado a “tocar fondo”. Incluso se atreve a especular si la lesión muscular que sufre en estos momentos ha podido llegar por su estado anímico actual ya que eso influye muchísimo. Una información que confirma y amplía Matías Palacios que desvela que el jugador lo llegó a pasar tan mal hace quince días cuando todo apuntaba a que se tenía que quedar en el Atlético de Madrid que hubo intervención médica. “Tuvo que ir a consulta médica para tratar de sacarlo adelante”, adelanta el periodista argentino.