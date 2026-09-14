El argentino no estará ante Osasuna y se perderá su cuarto partido de siete disputados

Las tres buenas noticias que dejó el triunfo del Atlético en Anoeta: nuevo líder

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Julián Álvarez sigue siendo protagonista hasta con el mercado de fichajes cerrado. Tras un verano de declaraciones polémicas, informaciones filtradas e interesadas y un rechazo rotundo a su salida al Barça, el delantero estaba empezando a entrar en la dinámica de Diego Pablo Simeone... hasta este mismo domingo, cuando se quedó fuera de la convocatoria para medirse a la Real Sociedad.

Según el club, Julián no viajó a San Sebastián "por una sobrecarga muscular" sufrida durante el entrenamiento del sábado. El delantero no jugó en Anoeta, pero es que todo apunta a que tampoco se reencontrará el próximo miércoles con el Metropolitano.

Julián no ha trabajado este lunes a las órdenes de Simeone en Majadahonda y, salvo sorpresa, esa sobrecarga le impedirá estar ante Osasuna en la sexta jornada. De momento, su presencia en el derbi ante el Real Madrid del próximo domingo, también en el Metropolitano, está en el aire.

Así pues, no habrá reencuentro entre el argentino y la hinchada colchonera este próximo miércoles. El argentino sólo ha participado en tres partidos durante este inicio de curso, el primero de ellos en su estadio, ante el Villarreal, duelo en el que recibió una sonora pitada y que acabó con el futbolista abandonando el terreno de juego en solitario, sin saludar a su afición. Volvió a tener minutos en San Mamés hace una semana y, sorprendentemente, fue titular en Anfield, donde firmó una asistencia y sí que se acercó a los hinchas desplazados una vez finalizado el encuentro.

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Julián Álvarez alarga el problema de Simeone

Además de Julián, el Cholo tampoco ha podido contar este lunes con Sorloth ni Pablo Barrios, que también serán bajas ante Osasuna. Es decir, que el técnico volverá a tener un problema en la parcela ofensiva, pues el recién llegado Jonathan David es el único delantero disponible para jugar ante el cuadro navarro.

El canadiense ya debutó en Anfield y gozó de algo más de 30 minutos en Anoeta, donde marcó su primer gol con la camiseta rojiblanca. A partir de ahí, la duda es si Simeone le dará la oportunidad de salir como titular, lo que significaría quedarse sin delanteros en el banquillo, o apostará de nuevo por jugadores como Lookman y Kang In en ataque, sin perder de vista que el próximo domingo recibirán al Real Madrid en casa.