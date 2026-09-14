Las tres buenas noticias que dejó el triunfo del Atlético de Madrid en Anoeta: nace un nuevo líder

Pese a que el juego dejó varias dudas, el triunfo sirve a Simeone para ganar tiempo y confianza

Expertos arbitrales coinciden con el penalti: "Ligerísimo contacto"

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A veces los triunfos engañan. Y las derrotas también. El Atlético de Madrid culminó este domingo en Anoeta una semana complicada, marcada por caer en San Mamés y Anfield de manera consecutiva pese a sus buenas sensaciones iniciales y, por contra, ganar a la Real Sociedad pese a las dudas que dejó su juego durante buena parte del encuentro. Cosas del fútbol.

Fue un 0-3 en San Sebastián excesivamente contundente para quien no viera el partido. Porque lo cierto es que, futbolísticamente hablando, el Atlético dejó mucho que desear. Impreciso en la salida de balón, sin progresiones, sin amenazar el área rival y, por momentos, sufriendo ante una Real que dominó la mayoría de las fases del duelo, si bien es cierto que tampoco generó grandes ocasiones de gol.

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Las tres buenas noticias del triunfo del Atlético de Madrid

Dicho lo malo, toca hablar de lo bueno. La primera es que, por segunda vez esta temporada y por primera vez en casi un mes de competición, el Atlético volvió a dejar su portería a cero. La Real sólo realizó tres disparos entre palos y la línea defensiva, comandada por Pubill, Cuti Romero y Hancko, volvió a recuperar las sensaciones tras lo de Anfield. Ahí destaca especialmente la actuación de Romero, que empieza a convertirse en el nuevo líder de la zaga rojiblanca: 12/14 en duelos en los dos últimos encuentros y una jerarquía que vendrá de maravilla a sus compañeros defensivos.

La segunda tiene otro nombre propio: Álex Grimaldo. El lateral no ha arrancado con buen pie en su andadura en el Metropolitano y sus actuaciones, hasta la fecha, han dejado más dudas que certezas. Tampoco estuvo acertado durante más de 80 minutos en Anoeta, todo sea dicho. Pero a veces, en el momento más insospechado, puedes hacer clic: anotó el 0-1 de penalti y asistió a Jonathan David para hacer el 0-2. "Ha sido complicado, sin pretemporada, sin vacaciones, así es difícil entrar en un nuevo equipo. He hablado con el míster y él me exige más y yo también me exijo más", admitió tras el encuentro.

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Y siguiendo con nombres propios, otra noticia positiva es la irrupción de Jonathan David. Debutó en Anfield y firmó su primer gol con el Atlético en Anoeta con una buena maniobra dentro del área. No fue una actuación estelar, pero sí importante teniendo en cuenta la situación ofensiva del equipo, con Sorloth lesionado desde hace un mes y Julián Álvarez en el limbo. El hecho de tener la opción de jugar con un 9 ya de por sí es otro punto a destacar tras el triunfo en San Sebastián.