Fran Duarte Madrid, 15 SEP 2026 - 07:35h.

El colaborador de El Chiringuito cuenta cómo se encuentra el vestuario del Real Madrid y revela una profunda indignación con el arbitraje de LALIGA tras la jornada 5 por los penaltis señalados a favor del Atlético de Madrid y el FC Barcelona

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Existe la sensación dentro del vestuario del Real Madrid de que esta Liga va a ser muy complicada. Apenas llevamos cinco jornadas y, según desvela Juanfe Sanz, los jugadores y el propio José Mourinho están muy preocupados por la falta de criterio arbitral en esta jornada. El propio Mou se despidió en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche lanzando un dardo al Barça al preguntar irónicamente a los periodistas si esta vez no le iban a decir nada de los penaltis de la jornada. Justo una jornada en el que el Barça y Atlético de Madrid se han beneficiado con dos penaltis muy polémicos a su favor.

El Real Madrid indignado por el arbitraje tras la jornada 5

Juanfe Sanz habló en El Chiringuito de cómo se encuentra el vestuario del Real Madrid y asegura que hasta el staff de Mou está indignado con estas decisiones arbitrales tan dispares. “Hay un profundo malestar tanto en la plantilla como en el staff de José Mourinho por considerar que hay una falta de criterio arbitral en esta jornada”, asegura el periodista. “No solamente por esta acción que hemos visto de Lamine Yamal, que como digo desde el vestuario y desde el staff consideran que no debería haber sido sancionado, si no que creen que a pesar de que el Real Madrid ganó 4-1 hubo decisiones claramente desfavorables para el Real Madrid con dos penaltis que, según el vestuario y el staff de José Mourinho, no se pitaron a favor del Real Madrid”.

El propio Juanfe desvela que en el vestuario blanco creen que esta falta de criterio es perjudicial para ellos y reclaman dos acciones contra el Rayo Vallecano en las que pudo haber penaltis. “Entonces esa diferencia en el criterio arbitral esta jornada ha llamado mucho la atención y José Mourinho estaba dispuesto a comentar estas jugadas y por qué en un lado se pitan y en otro lado no se pitan. Es verdad que se pita el penalti de Carreras, pero hay un penalti a Arda Güler por un golpe en la cara y otro penalti en el minuto 7 a Kylian Mbappé que ellos creen que debería haberse pitado. El de Lamine Yamal, desde su punto de vista, creen que no es un penalti sancionable”.

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