Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 00:49h.

El jugador verdiblanco saltó al césped de La Cerámica con la camiseta de apoyo a Ceuta al igual que el resto de sus compañeros

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Ez Abde fue protagonista en la incontestable victoria del Real Betis ante el Villarreal CF dentro del campo, pero también fuera. El extremo marroquí regresaba a la titularidad tras dejar atrás sus molestias físicas. El futbolista verdiblanco fue un auténtico dolor de muelas para el desquiciado equipo de Iñigo Pérez, aunque cuando terminó el encuentro le tocó vivir la otra cara del fútbol.

El internacional por Marruecos ha sufrido amenazas y críticas muy duras en su perfil oficial en la red social Instagram por saltar al terreno de juego castellonense con una camiseta en apoyo a Ceuta. Al igual que el resto de compañeros, Abde posó con la citada elástica, desatando una crítica feroz en su país natal.

Este lunes, en un nuevo programa de El Chiringuito, Cristóbal Soria ha dado la cara por el extremo marroquí, pero sobre todo por el Real Betis. El tertuliano se mostró muy contundente ante la exposición de un periodista de Marruecos.

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Cristóbal Soria defiende a Ez Abde y al Real Betis

El periodista marroquí Youssef Temsamani dijo lo siguiente: "Lo que no me parece correcto es que el Betis no le haya ahorrado el mal trago de pasar por esto. Si ha jugado sesenta minutos, podía haber jugado la segunda parte y ahorrar todo este conflicto que va a afectar al jugador anímica y mentalmente". Una reflexión ante la que Cristóbal Soria no dudó responder.

El tertuliano dio la cara por el Betis y por Ez Abde: "Yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que usted está diciendo de que el Betis deportivamente le haya recomendado, lo que usted está sugiriendo, a su entrenador que, en vez de hacerlo partícipe desde el minuto inicial, que lo hubiese hecho desde... ¿El minuto 60? Lo que usted está diciendo, discúlpeme, es una auténtica barbaridad. Eso no tiene sentido".

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