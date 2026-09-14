La camiseta y la instantánea con cervezas no ha tardo en viralizarse en las redes

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Marcos Llorente ha realizado este lunes una publicación en su cuenta de Instagram rescatando varias fotografías de los últimos meses a nivel personal. Con su familia, con sus amigos, con el Atlético de Madrid, con sus perros. Pero hay una que ha llamado especialmente la atención por encima de todas: la de Marc Pubill. Y no por el central en sí, sino por todo lo que rodea la instantánea.

"Pubill siendo Pubill", ha escrito Llorente en esa fotografía concreta, que ha contado también con la reacción del central: "Mi chico", así como de otros jugadores como Pablo Barrios o Antoine Griezmann.

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La imagen de Marc no tiene desperdicio. Mirando a la cámara, con dos grandes cervezas sobre la mesa y, sobre todo, con una camiseta que no ha dejado indiferente a nadie: "Ya no fumo porros": De fondo, además, se ven otras camisetas de fútbol de jugadores que aun siguen en activo como las de Dani Carvajal y su capitán, Koke Resurrección.

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La imagen no ha tardado en hacerse viral a través de las redes sociales por todo lo que le rodea. Pubill aterrizó en el Atlético de Madrid hace apenas un año, cuando llegó procedente del Almería a cambio de 15 millones de euros, en teoría como lateral diestro. Tardó varias semanas en debutar, pero cuando lo hizo fue reconvertido a central. Para entonces, Simeone ya había trabajado en un jugador que estaba ante la mejor temporada de su vida, al menos hasta la fecha. Y es que el de Terrasa se convirtió en un fijo en los planes de la zaga rojiblanca, siendo la pieza defensiva más fiable y firmando un ejercicio sobresaliente que le sirvió, finalmente, para entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente y convertirse en uno de los campeones del mundo de 2026 con España.