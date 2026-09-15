"Hay que repensar la situación nuestra con el Mundial", dice el presidente de LaLiga

Así están las sedes y los estadios de España para el Mundial 2030 a cuatro años de su celebración

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Javier Tebas pide "repensar" la presencia de España en el Mundial 2030. El presidente de LaLiga señala a Marruecos y a Gianni Infantino como dos factores claves para que nuestro país mantenga su candidatura de cara a la cita mundialista, que se celebrará dentro de cuatro años junto a Portugal y el país marroquí.

"Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí", ha dicho Tebas este martes en declaraciones a los medios tras su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid.

El presidente de LaLiga no sólo mantiene la duda de que España deba seguir participando en la candidatura, sino que señala de manera directa a Infantino como figura clave para dar un posible paso al lado: "No es creíble. Sería una vergüenza que continuase", declaró sobre su homólogo en la FIFA.

No es la primera vez que Tebas se muestra crítico contra Infantino. Su guerra particular empezó a recrudecerse con el polémico Mundial de Clubes y su fecha en pleno verano de 2025, que condicionó por completo el calendario futbolístico, así como otras competiciones internacionales que al presidente de LaLiga no le han terminado de cuadrar.