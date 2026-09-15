Posibles alineaciones del Elche - Real Madrid para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 06:05h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Elche y Real Madrid de la jornada 6

Mourinho revela su plan específico con Vinicius en el Real Madrid: "Ahora estamos con las asistencias y el juego defensivo"

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El Estadio Martínez Valero acoge este martes 15 de septiembre a las 21:30h el choque entre el Elche CF y el Real Madrid, correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto franjiverde saldrá ante su público tras cosechar un valioso empate 1-1 frente al Athletic Club en San Mamés, aunque llega necesitado de triunfos al ocupar la penúltima posición con solo 2 puntos en cinco fechas. Por su parte, la escuadra madridista desembarca en tierras ilicitanas como segunda clasificada con 12 puntos en su haber, impulsada tras golear por 4-1 al Rayo Vallecano en la última jornada. Al tratarse de la fecha intersemanal, las rotaciones en ambas alineaciones se prevén fundamentales para gestionar la carga física de los jugadores.

Posible alineación del Elche

El Elche apostará por un dibujo 5-2-3, con la idea de darle descanso a algunas piezas importantes. En el apartado médico, la única duda del equipo ilicitano es Yago Santiago, quien continúa en proceso de recuperación tras someterse a una artroscopia en la rodilla. Matías Dituro defenderá la portería local, la línea defensiva de cinco estará integrada por Víctor Chust, Federico Redondo y uno entre Buba Sangaré y Bigas en el eje central, respaldados en los costados por la pugna entre Rubén Sánchez o Tete Morente en la derecha y Roy Revivo en el carril izquierdo. En la medular, Marc Aguado llevará la manija escoltado por uno entre Gonzalo Villar o Javi Morcillo. Arriba, Germán Valera ocupará la posición de mediapunta izquierdo, Facundo Buonanotte o Thomas Lemar el derecho y el puesto de delantero se lo disputarán Ezequiel Ponce y Abiel Osorio.

Posible once del Elche frente al Real Madrid:

Portero: Dituro

Defensas: Rubén Sánchez/Tete Morente, Sangaré/Bigas, Redondo, Chust, Revivo

Centrocampistas: Aguado, Villar/Morcillo

Delanteros: Buonanotte/Lemar, Ponce/Osorio, Valera

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid continuará con el dibujo 4-3-3. Para este desplazamiento, José Mourinho mantiene las bajas confirmadas por lesión de Éder Militão, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. Thibaut Courtois se situará bajo palos, en la retaguardia Marc Cucurella actuará como lateral izquierdo, Trent Alexander-Arnold ocupará el carril derecho, y Dean Huijsen liderará el eje central junto a uno entre Antonio Rüdiger o Ibrahima Konaté. En el centro del campo, Eduardo Camavinga asumirá el pivote defensivo, dando vuelo a Jude Bellingham en la mediapunta y la alternativa en la medular entre Federico Valverde o Bernardo Silva. En el ataque, Kylian Mbappé será la referencia y estará acompañado por Vinicius Júnior en la izquierda y Arda Güler en la derecha.

Posible once del Real Madrid frente al Elche:

Portero: Courtois

Defensas: Trent, Rüdiger/Konaté, Huijsen, Cucurella

Centrocampistas: Valverde/Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham

Delanteros: Güler, Mbappé, Vinicius