Pasó por el Liverpool y el Arsenal y ahora está sin equipo

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De jugar en LaLiga a buscar trabajo en LinkedIn. Una semana después de que haya cerrado el mercado de fichajes, un futbolista que el pasado curso militaba en el Real Oviedo ha acudido a este famoso portal en busca de un nuevo club. Acabó contrato, está sin equipo y busca "la oportunidad adecuada".

El protagonista en cuestión es Ovie Ejaria, que llegó al Carlos Tartiere hace apenas un año con la ilusión propia de un futbolista que acaba de aterrizar en el fútbol español. Por contra, su paso por el cuadro asturiano fue bastante discreto: sólo participó en ocho partidos y apenas disputó 196 minutos a lo largo de toda la temporada.

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Ejaria acabó contrato y, a sus 28 años, está actualmente en el paro. Se define en LinkedIn como "agente libre" y como centrocampista como posición principal, además de la opción de jugar de extremo izquierdo.

"28 años, residente en Londres. He jugado en el Liverpool, Sunderland, Rangers, Reading y Real Oviedo. De momento mantengo la información breve, pero si surge alguna oportunidad o conoces algún club que busque un centrocampista (para las posiciones 6, 8 o 10) o un jugador que pueda actuar como extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje directo", describe en su perfil.

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Ovie Ejaria busca trabajo tras el Oviedo

Todo ello tras un curso aciago en el Oviedo. Desde principios de diciembre hasta final de temporada sólo participó en un partido, apenas 19 minutos ante el Villarreal, ya en la jornada 33. Empezó con cierto protagonismo, pero una lesión muscular provocó que desapareciera por completo de los planes de los dos últimos entrenadores. Y ahora, no ha dudado en acudir a LinkedIn para buscar trabajo.