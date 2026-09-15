Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 17:17h.

El entrenador sevillista valora "cuatro puntos"

Miguel Ángel Moyá cifra los goles de Aubameyang en el Deportivo con una duda: "Puede ser"

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Riazor vivirá el próximo miércoles uno de los partidos más esperados del año. El Deportivo de A Coruña, años después, volverá a recibir al Sevilla FC, equipo al que le unen importantes vínculos. En la previa, Luis García Plaza ha sido cuestionado por el buen hacer de los pupilos de Antonio Hidalgo. El entrenador rojiblanco va más allá de lo económico y explica el éxito herculino con cuatro puntos.

García Plaza, que también está cuajando un interesante inicio de campeonato con el Sevilla, no oculta que este Dépor no es un recién ascendido al uso por su músculo económico, pero pone el foco en personas concretas.

La reflexión de Luis García Plaza sobre el Deportivo

Así comenzaba su reflexión en sala de prensa sobre el Deportivo: “El grupo está bien, con muchas ganas, es lógico. El arranque ha sido bueno, cuando estás en positivo se nota la alegría y la confianza, pero cada partido es una historia. El rival está invicto, haciendo las cosas muy bien, y para mí tiene como cuatro puntos que hay que analizar".

Lo económico está ahí, pero Luis García Plaza aplaudió el trabajo de Fernando Soriano: "Primero es un recién ascendido, pero con musculo económico que no tiene nada que ver, han invertido dinero con ampliación de capital. A partir de ahí, la dirección deportiva ha hecho un trabajo buenísimo, ha firmado buenos jugadores".

Cómo no, el entrenador del Sevilla también habló de Antonio Hidalgo y del ejemplo de Aubameyang: "Y el trabajo del míster. Cuando un tío asciende le doy mucho valor, porque lo sé, he ascendido a tres y sé que son temporadas exigentes. Después, los jugadores que han venido están comprometidos, el caso es el de su estrella".

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En resumen, Luis García Plaza sostuvo que este Deportivo hace muchas cosas bien: "Son cuatro puntos importantes. Hay que hacerlos buenos, es un equipo muy a tener en cuenta, con muchos registros, una afición ilusionada con la vuelta, han tocado mucho barro y llegó a estar en Primera RFEF. Un partido precioso entre dos equipos que están bien. No es un recién ascendido normal, sino con poder y las cosas bien hechas".