Basilio García Sevilla, 15 SEP 2026 - 07:44h.

El partido se juega este miércoles, 16 de septiembre, a las 19.00 horas

Antonio Hidalgo desvela el secreto del nivel de Aubameyang en el Deportivo: "Tendríais que verlo en el día a día"

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El RC Deportivo de La Coruña y el Sevilla FC vuelven a verse las caras en LALIGA EA SPORTS ocho años después y, quién lo diría, en la parte alta de la tabla clasificatoria. Tanto gallegos como nervionenses ocupan puestos europeos en estos momentos y son dos de los clubes que más están sorprendiendo en el inicio de la temporada. Un recién ascendido y un equipo que lleva cuatro años peleando por no descender, viviendo con tranquilidad la llegada de la primera jornada intersemanal del ejercicio.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Antonio Hidalgo como Luis García Plaza, en el que será el primer enfrentamiento del entrenador catalán con el primer equipo de un Sevilla FC en el que ya estuvo como técnico del filial.

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El posible once de Antonio Hidalgo

Riazor vuelve a acoger, ocho años después, un clásico del fútbol español con dos aficiones que guardan buenos recuerdos de los partidos entre ellos. Además, en La Coruña están locos con su equipo tras el fantástico inicio de temporada, especialmente con un Aubameyang al que ni la edad ni las rotaciones van a dejarle en el banquillo, al menos de momento.

De este modo, Hidalgo sí medita realizar varios cambios, como el de Angeliño en el lateral izquierdo, Yeremay por delante y un cambio en la delantera para que entre Zakaria. Como el gabonés es intocable, todo apunta a que caerá del once Bil Nsongo. Hay dudas en si Giménez seguirá siendo titular o será el momento de que regrese Loureiro.

Así, el RC Deportivo de La Coruña saldrá con un once muy parecido al siguiente: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez/Loureiro, Angeliño; Luismi Cruz, Marc Casadó, Amatucci, Yeremay; Aubameyang y Zakaria.

El once más probable que puede sacar Luis García Plaza

Diez puntos en cinco partidos dan un margen de tranquilidad en el Sánchez-Pizjuán que parecía olvidado. Luis García Plaza ha podido conformar un equipo, tiene alternativas, y las cosas están funcionando hasta el momento, pero el final del primer tramo de competición es de aúpa y todo hace indicar que habrá rotaciones.

Este miércoles, en Riazor, el entrenador madrileño cuenta con las bajas de Rubén Vargas y, casi seguro, Arouna Sangante, las mismas que en el partido del viernes ante el Valencia, pero se esperan algunos cambios para refrescar al equipo. Por ejemplo, Julio Díaz podría entrar por Suazo en el lateral izquierdo, mientras que podría formar el Sevilla con tres centrocampistas, por primera vez con Kochorashvili, Fofana y Agoumé en un mismo once. Esto provocaría que arriba solo jugase un delantero, con Robbie Ure con todas las papeletas de hacerlo.

El once del Sevilla estaría formado por Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Julio Díaz; Kochorashvili, Fofana, Agoumé; Miguel Sierra, Ejuke y Robbie Ure.