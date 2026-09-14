Basilio García Sevilla, 14 SEP 2026 - 11:34h.

El luso vuelve a las órdenes de Luis García Plaza tras más de dos meses apartado

La intención inmediata del Sevilla con Fabio Cardoso

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El Sevilla FC camina hacia adelante en LALIGA EA SPORTS con buenos resultados y un compromiso exigente por delante. Este miércoles se mide al RC Deportivo de La Coruña, la revelación de lo que va de temporada, y tres días más tarde recibe en Nervión al FC Barcelona en el que será el último partido del primer tramo del ejercicio.

La noticia esta lunes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios está en que Luis García Plaza ha sumado un nuevo efectivo. Después de quedar apartado desde el primer día, Fabio Cardoso ha vuelto a entrenar con el grupo al no haber encontrado un destino al que marcharse. El central portugués se ha ejercitado en solitario desde principios de julio, y aunque no cuenta para el técnico madrileño, la situación era ya insostenible y no ha habido más remedio que reincorporarle a los entrenamientos del equipo.

El luso, que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, no quiso perdonar ninguna cantidad de dinero para rescindir, y el Sevilla no ha querido contemplar esa posibilidad tras desembolsar más de 20 millones de euros en la gestión de las salidas de Nianzou, Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni o Adriá Pedrosa. La idea en el club era que encontrara una salida en los mercados que quedaban abiertos, pero han ido cerrando -en Europa solo quedan las opciones de Grecia y Serbia- y no se han producido movimientos, con el mercado de Emiratos Árabes Unidos como un clavo ardiendo al que agarrarse. El jugador aparece relacionado en LALIGA desde el inicio del verano y llevará el dorsal ‘15’, aunque parece difícil que disfrute de minutos.

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Dudas y bajas para Riazor

Mientras tanto, Luis García Plaza sigue contando con dudas y posibles ausencias para el partido de este miércoles ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Por un lado, Rubén Vargas sigue ausente y ya no se le espera hasta después del largo parón por los compromisos internacionales.

Por su parte, Arouna Sangante ha trabajado en solitario, y aunque ya ha cumplido su sanción por la expulsión en el RCDE Stadium, es seria duda para el partido en tierras gallegas. Además, se ha podido ver a Lucas Stassin con un aparatoso vendaje en su hombro, la articulación en la que se hizo daño en la primera parte del partido ante el Valencia. No parece que vaya a ser un impedimento para que pueda jugar este miércoles, pero sí hay que estar expectante.