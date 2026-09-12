Basilio García Sevilla, 12 SEP 2026 - 12:02h.

La asistencia al Sánchez-Pizjuán rozó la barrera de los 40.000 espectadores en el partido ante el Valencia

Luis García Plaza: "Era un ataque constante, parecíamos kamikazes"

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El Sevilla FC que ha iniciado la temporada 2026/27 parece otra cosa. Los resultados están acompañando, lleva diez puntos de 15 y después de mucho tiempo sus aficionados miran a la tabla clasificatoria y no tienen que buscar por los bajos fondos para encontrar el nombre de su equipo. Aunque sea meramente anecdótico, con toda la jornada 5 por delante, este viernes se acostaron viéndolo en la tercera posición. Sensaciones de otros tiempos.

Pero hay un termómetro preciso que refleja a la perfección cuando la afición está con su equipo y cuando no. Un indicador que no falla. Este no es otro que el dato de asistencia, que este viernes rozó los 40.000 espectadores. En concreto, se dieron cita en el coliseo nervionense 39.939 aficionados, de los que 105 eran visitantes. Estos números invitan a la reflexión, pues hacía tiempo que, exceptuando el derbi, los partidos ante el FC Barcelona o el Real Madrid o las ‘finales’ por la permanencia de los últimos años, el Ramón Sánchez-Pizjuán no alcanzaba una asistencia así.

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Para muestra, la temporada pasada. Si este viernes, laborable, aunque al ser preludio del fin de semana no es mal día para ir al estadio, faltaron 61 espectadores para alcanzar los 40.000, el año pasado solo se superó esa barrera en cuatro ocasiones. 41.040 presenciaron la goleada ante el Barça; 42.850 completaron un lleno técnico en el derbi ante el Betis; 40.792 estuvieron en el partido ante la Real Sociedad; y 40.845 en la visita del Real Madrid de la penúltima jornada.

De momento, los tres partidos del Sevilla en Nervión han superado los 36.750 asistentes, a pesar de que dos de ellos fueron en el mes vacacional por excelencia como es el mes de agosto. La pasada temporada, cuando el equipo cortocircuitó, el coliseo nervionense ‘dio la espalda’ a su equipo, registrando dos entradas por debajo de los 30.000 -Levante y Atlético de Madrid- y varias que lo superaron por poco.

En la otra cara de la moneda estuvo la afición valencianista, que ante el mal momento de su equipo apenas pobló una pequeña parte de la pastilla destinada a la afición foránea. Sin ir más lejos, el pasado ejercicio, en el partido que precipitó la destitución de Matías Almeyda, fueron 560 los hinchas che que estuvieron en la zona alta del Gol Sur, pegado a Fondo. Un desplazamiento normal de esta tradicional afición habría ayudado a superar la cifra de 40.000 espectadores.

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Las medidas del club

Cabe recordar que el Sevilla ha instaurado en esta temporada nuevas medidas para asegurarse una mayor asistencia al Ramón Sánchez-Pizjuán. Todos los abonados tienen que justificar que su carnet se ha utilizado en al menos 14 partidos, bien asistiendo a ellos o activando alguna de las opciones disponibles para que otro aficionado disfrute del asiento que tienen reservados.

Además, el ambiente en el estadio es otro, nada que ver con el del inicio de la pasada temporada. Desde que llegó Luis García Plaza, el madrileño apeló a la unión entre equipo y aficionados, dejando a un lado las protestas por la situación societaria de la entidad. De hecho, este viernes no se escuchó cántico alguno en contra del consejo de administración, situación que hacía mucho tiempo que no se daba. “Es un placer jugar aquí, como te ayudan, como te empujan, como van, los Biris son una locura, animando todo el partido. Si tenemos esta comunión, la gente va, puedes ganar o perder, pero el equipo se lo deja”, apelaba el entrenador. El equipo responde, la afición también. Los dos pilares para hacer del Sánchez-Pizjuán, de nuevo, un fortín.