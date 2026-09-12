Basilio García Sevilla, 12 SEP 2026 - 00:16h.

El madrileño analiza el partido de su equipo ante el Valencia CF

Uno por uno del Sevilla FC ante el Valencia CF: las notas en el Sánchez-Pizjuán

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El Sevilla FC ha vuelto a ganar, por tercera vez en cinco jornadas de LALIGA EA SPORTS, y el sevillismo tiene sensaciones que ya ni reconocía. Casi 40.000 espectadores se han dado cita en el Sánchez-Pizjuán este viernes y eso es, sobre todo, por la ilusión que está despertando el equipo de Luis García Plaza a una afición que tiene miedo a quemarse la mano si la pone en el fuego demasiado pronto después de tantos sinsabores.

Tras el encuentro, el entrenador ha valorado en rueda de prensa lo conseguido, pero no quiere echar las campanas al vuelo, aunque esa puntuación ya nadie se la quita. “Tener diez puntos, sobre todo. Un arranque difícil y el equipo responde a las mil maravillas. Es un partido de insistir, de insistir y de insistir. Y la segunda parte no han pasado de mediocampo, y en la única que lo hacen puedes perder. Los chavales se han vaciado, han ido a la presión, arriba, en campo contrario todo el partido. Era atacar, robar y volver a atacar. Todo el rato apretando, empujados por nuestra gente. Nos ha faltado que alguno de arriba estuviera inspirado, nos ha faltado inspiración para ganar el partido fácil por los méritos que hemos hecho. Era un ataque constante. Parecíamos kamikazes. Muy contento, han tenido mucha hambre y muchas ganas de ganar. Si el Valencia coge una hubiera sido muy injusto”.

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Este viernes han debutado en el Sánchez-Pizjuán los tres que llegaron a última hora, Stassin, Félix Correia y Fofana, pero Luis García Plaza ha querido valorar a los que estaban antes, e incluso a los que estuvieron el año pasado. “Hasta que nos salvamos ganamos cuatro de siete. Fueron números buenos conmigo. No hay que comparar, disfrutar de los de están, trabajar con ellos. Se tienen que coger, que conocer, físicamente era normal. Lucas ha aguantado demasiado. Tenemos que mejorar físicamente, que recuperen bien y lleguen bien al miércoles. Fofa no va a tener ningún problema, pero le faltan partidos y entrenamientos, desde el 1 de febrero no juega 90 minutos”, explicaba.

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Lo que viene antes y después del parón. “Ahora tenemos un calendario de aúpa. Tres partidos fuera y el d casa es el Barça, y uno de fuera es el Madrid. El equipo, desde que estoy aquí, tiene un gen competitivo tremendo. Lo demostró hasta que no nos jugábamos nada. Este año llevamos tres victorias de cinco. Compite, compite y compite. Hemos hecho media hora en la segunda parte de un nivel altísimo. Nos falta que la gente de arriba esté inspirada. Solo han pasado una vez, la cogen, te la enchufan… es fútbol. Tenemos dos partidos difíciles seguidos, después otros dos fuera difíciles. Hay que descansar, recuperar, y a competir a Coruña”.

Juan Iglesias. “La experiencia es un grado, de gente de ese estilo. Esa gente, como Jon, que ha salido 15 minutos, saben jugar. Estar en un campo, utilizan sus recursos, son gente que saben lo que es la Primera división. Ese poso que te da la experiencia. Juan, Jon, lo tiene, a Fofa se le ve, Luci es un jugador importante, y ese poso te lo dan los partidos y las situaciones. Hay otros que tienen que coger ese pozo. Lucas se va con la sub 21. Nos falta gente que coja eso. Te da un plus”.

Portería a cero. “Tenemos que crecer desde el trabajo, con los de arriba hablo de inspiración, de un tiro, un chut, de un pase perfecto. El partido de Isaac en la presión ha sido espectacular, un trabajo de diez, casi perfecto. Tenemos que intentar recibir pocos goles, el equipo defensivamente es fiable, quitando el día del Atlético de Madrid la primera parte. Nos generan pocas situaciones. Es una base de la que tenemos que crecer. Hay que seguir trabajando, la Primera división es larguísima, durísima. Agradecer otra vez a la afición. Es un placer jugar aquí, como te ayudan, como te empujan, como van, los Biris son una locura, animando todo el partido. Si tenemos esta comunión, la gente va, puedes ganar o perder, pero el equipo se lo deja, con más o menos acierto o con más o menos calidad, pero se lo deja”.

Se agarra a los partidos. “LALIGA es complicada, viene el miércoles ante un equipo con un mercado impresionante y está bien, y después el Barça. Después vamos fuera con Levante y Madrid. Sabía que entrabamos en una fase de calendario complicada y era importante sumar. Con la máxima ilusión a Coruña. Los que estén físicamente bien, a jugar. Estudiaremos al Dépor, podemos jugar con dos delanteros, o tres en medio, y veremos el sistema que más nos convenga. Elegiremos sobre eso. Seguir ayudando a los chicos a que crezcan, que tienen que dar ese paso adelante, seguir haciéndose y viendo lo que es LALIGA, el Sánchez-Pizjuán… es algo lógico”.

Polémica. “No la he visto. Me dicen que puede ser penalti, pero no lo he visto. Me dicen que creen que es penalti. Si lo hubiera visto lo diría, me han comentado dentro que es penalti”.

Cambio de sistema. “Cualquiera puede jugar, Isaac nos tenia que ayudar en la presión y en eso es el mejor de los tres, con mucha diferencia. Intentaremos elegir según las características de los rivales. Cuando hemos jugado con Robbie y Lucas nos ha compensado el centro del campo. 4-3-3 nos veréis muchas veces. Tenemos un mediocampo donde puede jugar Luci, Fofa, Kocho, con Guridi entrando ahí. Es factible. Hemos jugado con dos delanteros y del gol hemos pasado a jugar con tres medios. Nos lo permite”.

Posición del extremo en defensa. “Lo teníamos trabajado con Félix, pero han cambiado la forma de jugar. En salida han cambiad a un 3-3-4 y no necesitábamos ese jugador. Por eso al principio Félix ha ido al central que no tenía que ir, y no es tan rápido. No te oyen. Cuando me he visto el micrófono en la pausa de hidratación, no me lo esperaba, por eso la he tapado la pizarra. Pensaba que iba primero al Valencia”.

La adaptación de los fichajes. “A los de arriba les obligo a correr mucho y se van a desgastar. Tenemos que intentar, prácticamente quitar a todos, pero que tres o cuatro cambios sean de esa parte. La forma de jugar es muy agresiva desde arriba. Les falta un poco de ritmo, le obligan a esfuerzos grandes, así que seguramente los tendré que cambiar”.